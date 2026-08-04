تقرير: إيران تريد السيطرة على دخول مضيق هرمز ومراقبة المغادرة

كشف مصدر إيراني أن طهران تناقش مع سلطنة عُمان آلية لإعادة فتح مضيق هرمز، تقوم على الإشراف على دخول السفن ومراقبة مغادرتها مع الاحتفاظ بحق التدخل عند الضرورة. وتتمسك إيران بموقفها الرافض لأي ترتيبات لا تراعي ترتيباتها الأمنية

قال مصدر إيراني كبير لـ"رويترز" اليوم الثلاثاء، ​إن طهران تسعى إلى السيطرة على مسار دخول ‌حركة الملاحة إلى مضيق هرمز ومراقبة تلك المغادرة مع إمكان التدخل عند الضرورة، وذلك بموجب خطة قيد ​البحث مع سلطنة عمان لإعادة فتح ​المضيق الإستراتيجي.

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وأوضح المصدر المشارك في ⁠المحادثات أن هذه "الفكرة العامة تخضع للنقاش حاليا"، ​مشيرا إلى أن مسار مغادرة الملاحة سيكون بين ​إيران وعمان، وأن السلطنة ستمنح تصريح الخروج بعد إخطار إيران، وأضاف المصدر أنه "من غير المرجح أن تغير طهران موقفها".

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب ​آبادي، في أواخر تموز/ يوليو إن طهران رفضت مقترحا عمانيا لتقسيم مسارات العبور ‌بالتساوي ⁠بين البلدين، قائلا إن مثل هذه الخطة لا تعالج المخاوف الأمنية لطهران إلى أن يتحقق الاستقرار بالمنطقة على المدى الطويل.

يمثل المضيق الطريق الرئيس لنحو خُمس إمدادات النفط العالمية وسلع حيوية ​أخرى، والسيطرة عليه نقطة خلاف مركزية ​في ⁠الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب التي بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة باستهداف إيران، ولا يزال المضيق في حكم ⁠المغلق ​منذ اندلاع الحرب في ​أواخر شباط/ فبراير.