رئيس "أرامكو": هجمات الحوثيين "لم تؤثر على قدرات" السعودية النفطية... ارتفاع الأرباح 44%

أكدت أرامكو عدم تأثر قدراتها الإستراتيجية والتصديرية بالهجمات الحوثية واضطراب الملاحة بمضيق هرمز والبحار، معلنة قفزة بأرباح الربع الثاني لعام 2026 بنسبة 44% لتبلغ 32.7 مليار دولار، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط العالمية.

أكّدت شركة "أرامكو" السعودية النفطية العملاقة، اليوم الثلاثاء، أنّ هجمات الحوثيين على مرافقها الشهر الماضي، لم تؤثر على قدراتها النفطية.

وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، في حديث عبر الهاتف مع صحافيين، إنه "لم يكن هناك أي تأثير مادي على قدراتنا حتى مع هجمات تموز/ يوليو"، حين أعلن الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران شنّ هجمات استهدفت مرافق نفطية في أرجاء السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام بالعالم.

وأعلنت شركة أرامكو ارتفاع أرباحها بنحو 44 بالمئة في الربع الثاني من 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بعدما أدت الحرب لارتفاع أسعار النفط الخام.

وذكرت شركة أرامكو العملاقة، المملوكة أغلب أسهمها للدولة، في بيان أن صافي الدخل في الربع الثاني من عام 2026 بلغ 122,6 مليار ريال سعودي (32,7 مليار دولار)، مقارنة بـ 85 مليار ريال (22,67 مليار دولار) لنفس الربع من عام 2025.

وقال رئيس أرامكو في بيان الشركة ، إنه "على الرغم من اضطراب الإمدادات غير المسبوق في مضيق هرمز، فإننا نواصل تأكيد قدرتنا في المحافظة على استمرارية الأعمال بالاستفادة من قاعدة أصولنا المتنوعة والبنية التحتية الإستراتيجية التي يعززها التخطيط على مدى عقود، ومن هذه الأصول خط أنابيب شرق-غرب، وطاقة التخزين، وفُرض التصدير. مما مكّننا من مواصلة الإنتاج والنقل والتصدير".

وينقل خطّ أنابيب النفط الخام بين الشرق والغرب النفط من الحقول السعودية إلى مرافئ التصدير على البحر الأحمر.

وجاءت نتائج الربع الثاني في ظل استمرار حالة الغموض بشأن مسار الحرب التي هزّت أسواق الطاقة العالمية، إذ واصلت أسعار النفط الخام تقلبها صعودا وهبوطا بين جولات متقطعة من القتال والمفاوضات.

ولا يزال عبور شحنات النفط والغاز مضيق هرمز الإستراتيجي معرقلا، في حين أعلن الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، الشهر الماضي، فرض حصار بحري على السعودية في البحر الأحمر.

وتداولت أسعار النفط عند مستويات أعلى بكثير خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

لكن بعد استبعاد البنود الاستثنائية، بلغ صافي الدخل المعدّل 125,1 مليار ريال سعودي (33,4 مليار دولار).

وكانت توقعات المحللين لصافي الدخل المعدل في الربع الثاني تشير إلى متوسط ربح قدره 31,16 مليار دولار، وذلك استنادا إلى تقديرات خارجية شملت 12 توقعا.