ترامب يتوقع فتح هرمز وطهران تنفي إجراء محادثات مع واشنطن

عاد مضيق هرمز إلى واجهة المشهد الإقليمي مع تصاعد التباين في المواقف الأميركية والإيرانية بشأن مستقبل الممر الملاحي وإمكانية استئناف الحوار بين البلدين، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات أي تطور على أمن الملاحة وأسواق الطاقة العالمية.

تتجه الأنظار، في اليوم الـ48 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد مرور 157 يوما على اندلاع الحرب، إلى مضيق هرمز الذي لا يزال يمثل أبرز بؤر التوتر بين الجانبين، وسط تضارب في التصريحات بشأن مستقبل الممر الملاحي وإمكانية استئناف المفاوضات.

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وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل، مساء الثلاثاء، مشيرا إلى أن محادثات تجرى حاليا مع إيران بهدف التوصل إلى تفاهمات جديدة.

وقال إن الأولوية في المرحلة الأولى تتمثل في إعادة فتح المضيق أمام الملاحة بشكل كامل، على أن تنتقل المباحثات لاحقا إلى الملف النووي، الذي توقع أن يستغرق وقتا أطول للتوصل إلى اتفاق بشأنه.

وأكد ترامب أن المباحثات الجارية تمثل "الفرصة الأخيرة" أمام طهران لإبرام اتفاق، لافتًا إلى أنها تحظى بدعم من السعودية والإمارات وقطر، إلى جانب دول أخرى.

كما هاجم القيادة الإيرانية بسبب نفيها وجود أي مفاوضات مع واشنطن، واصفًا مواقفها بأنها "مخادعة"، ومؤكدا أن إيران لن تحصل على أي مكاسب ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، أو ما وصفه بـ"الاستسلام الكامل".

وأضاف أن بلاده ماضية في إيجاد حل للأزمة مع إيران، مشددا على أن طهران "لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا"، سواء اعترفت بوجود المحادثات أم لم تعترف.

في المقابل، نفت إيران بشكل قاطع إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لا توجد أي محادثات أو اجتماعات مقررة مع الجانب الأميركي، موضحا أن بلاده لا تعتزم استقبال أي وفد أميركي أو المشاركة في لقاءات من هذا النوع.

وفي الوقت ذاته، كشفت الخارجية الإيرانية عن استمرار اتصالات دبلوماسية مكثفة مع عدد من الدول الإقليمية، من بينها باكستان والسعودية وتركيا وقطر وسلطنة عُمان، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التوترات في المنطقة.

وأشارت طهران إلى إحراز تقدم في المشاورات مع سلطنة عُمان بشأن إيجاد آلية جديدة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، موضحة أن المقترح الإيراني-العُماني وصل إلى مراحله النهائية، ويتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت للدخول والخروج بما يضمن مصالح البلدين ويحافظ على سيادتهما.

في المقابل، صعّد مستشار المرشد الإيراني، اللواء محسن رضائي، من لهجته تجاه الولايات المتحدة، معلنا أن طهران أحبطت مخططا أميركيًا لشن هجوم بري عقب استهداف جسور في محافظة هرمزغان جنوب البلاد، معتبرا أن سوء تقدير القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أدى إلى فشل تلك الخطة.

وشدد رضائي على أن إيران لن تسمح بإنشاء ممر ملاحي ثانٍ في مضيق هرمز، محذرًا من أن أي سفينة حربية أو قوة عسكرية تقترب من المنطقة ستكون هدفا للقوات الإيرانية، كما اعتبر أن تحركات الرئيس الأميركي قد تدفع المنطقة نحو تصعيد خطير قد يفضي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.