موجز أنباء العالم الثلاثاء

استمرار المساعي الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع مفاوضات لبنان وإسرائيل في روما. كما برزت تطورات ميدانية سياسية في أوكرانيا وغزة واليمن إلى جانب حرائق وفيضانات وانقطاعات كهرباء وأحداث مناخية وكوارث طبيعية حول العالم.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن المفاوضات مع إيران تجري "الآن"، رغم نفي طهران ذلك في وقت سابق، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

في المقابل، أعلنت قطر أن الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، لكنها أوضحت أن لا محادثات مباشرة مقررة بين الجانبين.

رغم ذلك، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول الأربعاء، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في استقرار أسعار الطاقة.

اليونان

واصل عناصر الإطفاء اليونانيون مكافحة الحريق المستعر منذ الجمعة في شمال غرب أثينا طوال ليل الإثنين وحتى صباح الثلاثاء، ساعين إلى السيطرة على الوضع، وفق ما أعلن الناطق باسمهم.

الاتحاد الأوروبي/ سبتة

بدأ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الثلاثاء سعيا لاستخلاص دروس مبكرة من أزمة سبتة، بعدما أدى تدفق مهاجرين نحو الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا إلى تصاعد التوتر بين مدريد ودول أعضاء في الكتلة تتبنى مواقف أكثر تشددا.

لبنان/ إسرائيل

بدأ لبنان واسرائيل في روما جولة سابعة من المفاوضات المباشرة بينهما، برعاية أميركية، في وقت تسعى بيروت إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد تمهيدا لانتشار الجيش تباعا وإعادة النازحين.

من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أن مفاوضات لبنان مع إسرائيل لن تجلب "إلا العار والذل"، بينما يعقد الطرفان جولة تفاوض جديدة في روما، متهما السلطة بتقديم "العون" لتل أبيب، في موقف استدعى ردا سريعا من رئيس الحكومة نواف سلام.

اليمن/ السعودية

أعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن استهداف مطار نجران في جنوب السعودية، فيما تتصاعد التوترات بين الطرفين عقب إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على المملكة في البحر الأحمر وشنّ هجمات على سفنها.

إلى ذلك، أعلنت شركة "أرامكو" السعودية العملاقة ارتفاع أرباحها بنحو 44% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بعدما أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.

كوبا

كافحت كوبا لاستعادة التيار الكهربائي بعد انقطاع جديد شمل البلاد بأكملها، فيما زادت الظلمة من استياء مواطنين عبروا عن احتجاجهم من خلال قرع الأواني وإحراق النفايات في الشوارع.

روسيا/ أوكرانيا

قتل خمسة أشخاص وجُرح عشرة في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية خارج موسكو بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، على وقع تكثيف روسيا وأوكرانيا الضربات الجوية المتبادلة والتي تسفر عن سقوط عدد أكبر من الضحايا المدنيين.

من جهة أخرى، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الواقعة على ساحل البحر الأسود في شبه جزيرة القرم مقتل أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة مدنيين برصاص أحد العسكريين.

إسرائيل/ غزة

طمأن "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب والمكلف تنفيذ الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى أن انسحاب إسرائيل من غزة لن يبدأ إلا بعد سحب سلاح حماس بالكامل.

فرنسا

كان تموز/ يوليو 2026 الشهر الأكثر حرّا ومن بين الأكثر جفافا على الإطلاق في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات عام 1900، في مؤشر جديد إلى تفاقم آثار التغير المناخي.

كولومبيا

قال الرئيس الكولومبي اليساري المنتهية ولايته غوستافو بيترو، إنه يملك أدلة تؤكد حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية، محذّرا من أن وصول خلفه اليميني المتطرف إلى السلطة قد يقود البلاد إلى "حرب أهلية".

بريطانيا

أعلنت شركة الطاقة البريطانية العملاقة "بي بي" (BP) أن صافي أرباحها زاد في الربع الثاني من السنة الجارية أكثر من الضعف عما كان عليه في الفترة نفسها من العام الفائت، نتيجة تبعات الحرب على أسواق النفط والغاز.

اليابان

شدّد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي على ضرورة أن تعزز طوكيو قدراتها العسكرية "بروحية العجلة والأزمة"، بعدما لاحظ تقرير حكومي جديد المخاطر المتزايدة من الصين وكوريا الشمالية وروسيا.

ألمانيا

أعلنت مجموعة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، أن أرباحها تراجعت بشدة في الربع الثاني من السنة بفعل تأثير ارتفاع تكاليف وقود الطائرات على نتائجها.

غواتيمالا

أصدرت سلطات غواتيمالا إنذارا من مستوى "خطر"، وهو المستوى الثاني بعد الإنذار الأحمر، عقب ثوران بركان فويغو القريب من العاصمة وقذفه حمما بركانية وسحبا هائلة من الغاز والرماد.

كوسوفو

أعلنت السلطات في كوسوفو العثور على رفات أربعة أشخاص في مقبرة جماعية ثانية في شمال البلاد، في وقت تستمر التحقيقات في جريمة حرب محتملة قد تكون المنطقة شهدتها في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

تركيا

نددت تركيا بهجوم بمسيرات وقع في البحر الأسود واستهدف سفينتين عائدتين إلى شركتين تركيتين، ما أسفر عن إصابات في صفوف طاقميهما.

إثيوبيا

قُتل أربعة عشر شخصا وأصيب خمسة إثر انزلاق تربة في دير بمنطقة أمهرة في شمال إثيوبيا، وفق ما أفاد رئيس الدير.