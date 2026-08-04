5 قتلى بهجوم بمسيرات استهدف منطقة صناعية قرب موسكو

تتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا باستخدام الطائرات المسيّرة، مع امتداد الضربات إلى مناطق بعيدة عن جبهات القتال، ما يعكس تصاعد الحرب الجوية وتزايد استهداف المنشآت داخل أراضي الطرفين.

قتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون، الثلاثاء، في هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة صناعية في مدينة تشيخوف بضواحي موسكو، بحسب السلطات المحلية الروسية.

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وقال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف في منشور على تلغرام "اندلعت حرائق في منطقة نوفوسلكي الصناعية عقب ضربة (..) وقتل خمسة أشخاص وأصيب ستة آخرون".

وتعد هذه الحصيلة مرتفعة في المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية، والواقعة على بعد مئات الكيلومترات من خط المواجهة حيث تدور معارك بين الجيشين الروسي والأوكراني منذ أكثر من أربع سنوات.

وشنت أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة غارات جوية على مستودعات روسية، في إطار حملة قصف بعيدة المدى تستهدف فيها كييف المنشآت المدنية في روسيا.

واستهدفت أوكرانيا تحديدا مستودعات تابعة لشركة "وايلدبيريز" الروسية المتخصصة في التجارة الإلكترونية.

وفي منطقة لينينغراد بشمال غرب البلاد، تسبب هجوم في اندلاع حريق في موقع لوجستي تابع لـ"وايلدبيريز"، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للشركة صباح الثلاثاء على تطبيق تلغرام.

وأفاد حاكم المنطقة ألكسندر دروزدينكو بإسقاط 17 مسيّرة في المنطقة، ورصد أضرار في محيط أحد المستودعات.

قال ألكسندر دروزدينكو ​حاكم منطقة لينينغراد ‌في روسيا اليوم الثلاثاء عبر تيليغرام ​إن طائرات ​مسيرة استهدفت منشأة تخزين ⁠بالقرب من ​سان بطرسبرج، ثاني ​أكبر مدينة في روسيا.

ولم يذكر حاكم المنطقة ​التي توجد ​بها مدينة سان بطرسبرج اسم ‌المنشأة.

وأعلنت ⁠قوات الدفاع الفنلندية عبر منصة إكس أن ​فنلندا ​المجاورة، ⁠وهي عضو في الاتحاد الأوروبي ​وحلف شمال ​الأطلسي، ⁠أنشأت منطقة تقييد طيران مؤقتة ⁠في ​الجزء الشرقي ​من خليج فنلندا.

وفي الجانب الأوكراني، قتل طفلان ورجل مسن جراء ضربات روسية ليلية على منطقة سومي، وفق ما ذكر الحاكم أوليغ غريغوروف. وأفاد بالعثور على جثتي طفلتين تحت أنقاض منزلهما.

واستهدف الجيش الروسي خلال الليل مدينة خيرسون أيضا، ما أسفر عن إصابة رجل يبلغ 52 عاما، بحسب الإدارة العسكرية للمدينة.