الأمم المتحدة: إعدام 56 شخصا بإيران منذ اندلاع الحرب وأكثر من 100 يواجهون الإعدام

أحصت الأمم المتحدة إعدام 56 شخصا على الأقل في إيران منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية، فيما حذرت من أن أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون عقوبة الإعدام، ودعت طهران إلى وقف جميع الإعدامات وإلغاء هذه العقوبة.

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأربعاء، عن قلقه من ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران اعتبارا من آذار/ مارس، بعد أسابيع من بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية.

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وقال تورك في بيان "منذ 19 آذار/ مارس 2026، تمّ إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا على خلفية تهم مرتبطة بالأمن القومي، بمن فيهم 27 شخصا بقضايا مرتبطة بالاحتجاجات في مطلع العام". وحذّر من أن "أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بناء على تهم مماثلة".

وفي 19 آذار/ مارس، أعدمت إيران ثلاثة أشخاص أُدينوا بقتل عناصر من الشرطة وتنفيذ عمليات لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، في أول إعدامات يُعلن عنها رسميا على صلة بالتظاهرات المناهضة للسلطات التي بدأت أواخر كانون الأول/ ديسمبر، وبلغت ذروتها في الثامن والتاسع من كانون الثاني/ يناير.

وقال تورك "أشعر بقلق من ارتفاع عدد الإعدامات وأحكام الإعدام الصادرة في إيران منذ آذار/ مارس، ومن استمرار استخدام عقوبة الإعدام لبثّ الخوف في نفوس السكان وقمع المعارضة".

واعتبر أن "استمرار غياب المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية أمر مثير لقلق بالغ. ويُزعم أن الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".

وأفاد تورك بأن بعض عمليات الإعدام نُفّذت في أماكن عامة، وأن بعضها نُفّذ بعد أسابيع فقط من الاعتقال.

وأوضح "حُكم على اثني عشر متهما بالإعدام بعد جلسة واحدة مغلقة استمرت ثلاث ساعات فقط، وفقا للتقارير".

وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر، تحوّل حراك احتجاجي بدأ على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى تظاهرات واسعة النطاق. وواجهت السلطات الإيرانية الاحتجاجات بحملة من القمع، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

وعزت طهران العنف إلى "أعمال إرهابية" دبّرتها الولايات المتحدة وإسرائيل. في المقابل، قالت منظمات حقوقية خارج إيران إن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين.

وعقب بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية في 28 شباط/ فبراير، تزايدت في إيران الاعتقالات والإعدامات المرتبطة بالنزاع والاحتجاجات.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت إيران العام الماضي أكثر من 2150 شخصا، وهي أكثر دولة في العالم تنفيذا للإعدامات بعد الصين.

ودعا تورك طهران إلى وقف جميع الإعدامات وإلغاء هذه العقوبة، معتبرا أنها تتعارض مع الحق في الحياة ولا يمكن التوفيق بينها وبين الكرامة الإنسانية. وقال المفوض السامي "لا مكان لمثل هذه العقوبة في عالمنا".