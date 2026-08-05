الصين ترد على القيود الأميركية بعقوبات تجارية واستهداف كيانات أميركية

صعّدت بكين إجراءاتها الاقتصادية تجاه واشنطن بإعلان قيود على تصدير الطائرات المسيّرة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب حظر التعامل مع 6 كيانات أميركية، معتبرةً أن الخطوات الأميركية الأخيرة أضرت بمصالحها، ولوّحت باتخاذ تدابير إضافية إذا استمرت القيود المفروضة عليها.

أعلنت الصين اليوم الأربعاء، عن إجراءات اقتصادية ضد الولايات المتحدة تشمل فرض قيود على صادرات الطائرات المسيّرة إلى الولايات الأميركية، وحظر على التعامل مع 6 كيانات أميركية؛ ردًّا على قيود فرضتها واشنطن مؤخرًا.

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ويأتي القرار الصيني وسط تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، وقبل زيارة متوقعة من جانب الرئيس الصيني، شي جينبينغ، إلى الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر القادم، رغم أمارات تحسن العلاقات بين البلدين خلال الاجتماعات التي جمعت الرئيس الصيني بنظيره الأميركي، دونالد ترامب، في بكين في أيار/ مايو.

(Getty Images)

وقالت وزارة التجارة إن العقوبات تأتي ردًّا على الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة، من بينها حظر فرضته لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية على واردات الطائرات المسيّرة الصينية، وقرار وزارة الأمن الداخلي بإضافة 43 شركة صينية إلى قائمة كيانات قانون منع العمل القسري، للحيلولة دون استيراد السلع المصنعة في ظل العمل القسري.

وأضافت الوزارة في بيان أن "الإجراءات (الأميركية) تنتهك بجدية الإجماع المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين، ويضر بشدة بمصالح وحقوق الصين الشرعية، ولا يوجد أمام الصين سوى اتخاذ تدابير مضادة ردًّا على ذلك".

وشددت الوزارة على أن الصين تتصرف في ظل ممارسة ضبط النفس، وحثّت الولايات المتحدة على إلغاء إجراءاتها ضد بكين، والتوقف عن "ممارساتها الخاطئة".

كما حذّرت من فرض المزيد من العقوبات في حال طرحت الولايات المتحدة إجراءات تقييدية جديدة ضد الصين.