عشرات القتلى والجرحى في قصف روسي استهدف كييف

تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا جديدا في الهجمات الجوية بعيدة المدى، مع استمرار استهداف المناطق الحيوية والمدنية في الجانبين، وسط ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتجدد الدعوات الدولية لوقف التصعيد.

أسفر هجوم روسي واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها خلال الليل عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية وأجهزة الطوارئ صباح الأربعاء.

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وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية عبر تطبيق "تلغرام" إن "العشرات قتلوا وأصيبوا في الهجوم الليلي الذي شنه العدو خارج كييف"، فيما كانت السلطات العسكرية في العاصمة قد أعلنت في وقت سابق مقتل امرأة جراء القصف.

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 17 شخصا وإصابة 44 آخرين في الهجمات الروسية العنيفة التي استهدفت كييف وضواحيها، مشيرا إلى أن القوات الروسية استخدمت 28 صاروخا و115 طائرة مسيرة خلال الهجوم.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأنها تمكنت من إسقاط 98 طائرة مسيرة روسية فوق مناطق مختلفة من البلاد خلال الليلة الماضية.

وذكرت الإدارة العسكرية في كييف أن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية ومستودعات، مشيرة إلى أن صواريخ روسية أُطلقت باتجاه العاصمة من اتجاهين مختلفين على الأقل.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إن حريقا اندلع في مبنى سكني مكون من 20 طابقا، مرجحا أن يكون ناتجا عن ضربة صاروخية، مضيفا أن عددا من المستودعات تعرضت للقصف أيضا.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجوم استهدف مراكز للنقل والإمداد العسكري في كييف ومحيطها، إضافة إلى منشآت لإنتاج وتوزيع الطائرات المسيّرة.

كما قالت إنها استهدفت ثلاث سفن شحن جنوب مدينة أوديسا كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، وأعلنت إسقاط 475 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وتطالب أوكرانيا منذ أشهر حلفاءها الغربيين بتزويدها بمزيد من منظومات وصواريخ "باتريوت" الاعتراضية الأميركية، لتعزيز قدراتها في مواجهة الهجمات الصاروخية الباليستية الروسية وحماية مجالها الجوي.

ويأتي هذا التصعيد في ظل ارتفاع وتيرة الضربات بعيدة المدى بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أظهر تحليل لوكالة الصحافة الفرنسية أن موسكو ضاعفت استخدام الصواريخ خلال شهر تموز/يوليو الماضي بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة السابقة.

وكانت هجمات روسية استهدفت كييف وضواحيها السبت الماضي قد أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين، في حين أعلنت أوكرانيا إغراق سفينة حاويات روسية كبيرة في البحر الأسود باستخدام طائرات مسيّرة.

وفي السياق ذاته، أعرب مراقبون حقوقيون تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/فبراير 2022.