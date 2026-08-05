مصرع عشرات المهاجرين قبالة سواحل إسبانيا

تتواصل حوادث الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، وسط مخاطر متزايدة يواجهها المهاجرون خلال رحلات محفوفة بالمخاطر بحثًا عن الوصول إلى أوروبا، في ظل استمرار الضغوط الإنسانية على طرق العبور البحرية والبرية.

لقي 17 مهاجرا على الأقل مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر البليار الإسبانية عبر البحر المتوسط، بعد رحلة بحرية استمرت 15 يوما، وفق ما أعلنت السلطات الإسبانية، الثلاثاء، استنادا إلى إفادات ناجين اثنين عثر عليهما قبالة سواحل جزيرة مايوركا.

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وقالت السلطات إن الناجين، وهما من دولتين في شمال أفريقيا، وجدا في حالة صحية حرجة نتيجة الجفاف وسوء التغذية، ونقلا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأوضحا أن القارب كان يقل 19 شخصا عند انطلاقه، في حين لم تتمكن الجهات الإسبانية من التحقق بشكل مستقل من مصير بقية الركاب.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، فقد عثرت فرق الإنقاذ على الناجيين بعد أن ظل القارب تائها في البحر بسبب التيارات البحرية لنحو 15 يوما، حيث كان يبعد حوالي 13 ميلا بحريا جنوب غربي جزيرة مايوركا، نقلا عن خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية.

وفي حادث منفصل قبالة سواحل مايوركا، أعلنت السلطات إنقاذ 17 مهاجرا وانتشال جثتين من قارب آخر يعتقد أنه كان يحمل نحو 30 شخصا، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين.

وتأتي هذه الحوادث في وقت تشهد فيه إسبانيا تصاعدا في أعداد محاولات الهجرة غير النظامية، إذ أعلنت السلطات وصول نحو 72 ألف مهاجر إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية خلال الأيام الماضية، منذ بدء موجة العبور عبر البحر والبر في 30 تموز/يوليو، مشيرة إلى أنها أعادت نحو 70 ألفا منهم إلى المغرب.

وارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بمحاولات العبور إلى سبتة إلى 77 شخصا، بعد غرق عشرات المهاجرين أثناء محاولتهم تجاوز الحاجز البحري عند نقطة العبور.

كما يواجه المهاجرون الذين بقوا في سبتة ظروفا إنسانية صعبة بسبب نقص أماكن الإيواء والإمدادات الأساسية، بما فيها الغذاء ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.