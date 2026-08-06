تراجع حاد في الملاحة عبر هرمز وباب المندب

عبرت ثلاث سفن فقط مضيقي هرمز وباب المندب خلال يوم واحد، وسط اضطراب متزايد في طرق الشحن وتصاعد المخاطر الأمنية في الخليج والبحر الأحمر.

تراجعت حركة الملاحة البحرية بصورة حادة عبر مضيقي هرمز وباب المندب، إذ لم تعبر الممرين سوى ثلاث سفن، الأربعاء، مقارنة بـ28 سفينة في اليوم السابق، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي أعلنها الحوثيون على سفن سعودية.

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وأظهرت بيانات صادرة عن شركة "كبلر" المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري، أن سفينتين فقط عبرتا مضيق هرمز، الأربعاء، بانخفاض عن ثماني سفن في اليوم السابق.

ودخلت المضيق سفينة شحن ترفع علم بنما وتحمل الفحم، فيما غادرت منه سفينة محملة بسلع أولية وترفع علم جزر مارشال.

وكان مضيق هرمز يشهد عادة عبور ما بين 130 و140 سفينة يوميًا قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/ فبراير الماضي، وإعلان طهران إغلاق الممر البحري ردًا على الهجمات.

وفي مضيق باب المندب، سجلت بيانات "كبلر" عبور سفينة واحدة فقط، وهي سفينة شحن جاف محملة بالسلع وترفع علم جزر الباهاما، مقابل 20 سفينة في اليوم السابق.

ويأتي هذا الانخفاض بعدما أعلن الحوثيون في اليمن، الأربعاء، تنفيذ هجومين صاروخيين على ناقلتي نفط سعوديتين، إحداهما قبالة سواحل مدينة ينبع على البحر الأحمر، والأخرى في خليج عدن.

ولم يصدر عن السعودية تأكيد بشأن إصابة الناقلتين أو وقوع الهجومين اللذين أعلن عنهما الحوثيون.

ويفرض الحوثيون، منذ الشهر الماضي حصارًا بحريًا على السعودية في البحر الأحمر، ردًا على ما يصفونه بـ"الحصار السعودي على اليمن"، فيما ترفض الرياض هذه الاتهامات.