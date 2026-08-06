ترامب: متفائل بالمفاوضات مع إيران والخيار العسكري لا يزال مطروحا

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاؤله بشأن مسار المفاوضات مع إيران، معتبرًا أن فرص التوصل إلى اتفاق تتزايد، مع تأكيده في الوقت ذاته أن الخيار العسكري سيبقى مطروحًا إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية. بالتزامن، نفى البيت الأبيض وجود أي خلاف بين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن المحادثات الجارية مع إيران "تسير على ما يرام"، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، دون أن يكشف عن تفاصيل المفاوضات.

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وأضاف، في مقابلة مع قناة "فوكس 5 لاس فيغاس"، أنه سمع أن "الأمور تسير بشكل جيد"، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز أصبح "وشيكا".

وأوضح ترامب أنه يفضل الحلول الدبلوماسية، قائلا: "أنا لا أسعى إلى قتل الناس ومحو كل شيء، وهذا ما كنا نتجه إليه. وأرادوا التفاوض، ونحن نقوم بذلك، ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام".

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المحادثات قد تنجح أو تفشل، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم ضد إيران إذا استدعت الضرورة ذلك.

وأضاف الرئيس الأميركي أن إيران بادرت إلى التواصل لإجراء المفاوضات لأنها، بحسب تعبيره، "لا تريد التعرض لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية"، مجددا تأكيده أن الخيار المفضل لديه هو التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، لا اللجوء إلى مزيد من التصعيد العسكري.

وفي الشأن العسكري، قال ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخائر، لا سيما أنواعا محددة، موضحا أنه جرى تصنيع كميات كبيرة منها وشحنها إلى داخل الولايات المتحدة حسب الحاجة.

وأضاف أن شركات الصناعات الدفاعية تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع والمنشآت الإنتاجية في تاريخ البلاد لتعزيز القدرات العسكرية.

كما أعلن ترامب أن إدارته تلاحق من وصفهم بـ"مسربي التصريحات الخائنة"، مؤكدا أنها ستسعى إلى فرض عقوبات بالسجن لفترات طويلة بحقهم.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت يواصل فيه تقديم صورة متفائلة عن مسار المفاوضات، رغم دخول الحرب مع إيران شهرها السادس، وعدم توصل الجانبين حتى الآن إلى اتفاق دائم ينهي الصراع.

في المقابل، ندد خبراء في حقوق الإنسان بتهديدات سابقة لترامب باستهداف البنية التحتية المدنية، محذرين من أن مثل هذه التهديدات تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

وكانت إيران قد توعدت باستهداف البنية التحتية الحيوية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة تلك التهديدات، في حين تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 استهداف المواقع والأعيان الضرورية لحياة المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

وفي سياق آخر، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، صحة التقارير التي تحدثت عن وجود خلاف بين الرئيس ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث.

وقالت إن ما نشر بهذا الشأن "لم يحدث إطلاقا"، مؤكدة أن الإدارة نفت تلك المزاعم مرارا لصحيفة "واشنطن بوست". وأضافت أن ترامب يكن كل التقدير لهيغسيث، ويرى أنه يؤدي عملا رائعا.