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الكرملين يرفض تصريحات إردوغان بشأن الأسد

تاريخ النشر: 28/12/2017 - 19:31

الكرملين يرفض تصريحات إردوغان بشأن الأسد
(رويترز)
عرب ٤٨ / ووكالات
تحرير : مجيد القضماني

ردت وزارة الخارجية الروسية على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أمس الأربعاء، والتي وصف فيها بشار الأسد بـ "الإرهابي".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن “تصريحات تركيا حول الرئيس السوري بشار الأسد بأنه إرهابي ليس لها أي قاعدة قانونية".

وكان إردوغان أعلن خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في العاصمة تونس، أن "الأسد قطعا إرهابي نفذ إرهاب الدولة".

وأضاف أن "الاستمرار في وجود الأسد مستحيل. كيف يمكننا أن نتطلع إلى المستقبل مع رئيس سوري قتل قرابة مليون من مواطنيه؟".

كما وردت خارجية النظام في بيان لها، بأن "إردوغان حول تركيا إلى سجن كبير لا يملك أي صدقية لإلقاء العظات التي اعتاد عليها، والتي لم تعد تلقى أي اهتمام، بل تشكل إدانة جديدة له".

وجاء في البيان أن إردوغان يحاول تبرئة نفسه من "الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري"، وأنه "يغطي على الدعم غير المحدود الذي قدمه لمجموعات إرهابية أراقت دم السوريين"، بحسب خارجية النظام السوري.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#اردوغان
#الاسد
#بوتين
#الباجي السبسي

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