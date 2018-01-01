علي عبد الله أيوب وزيرًا للدفاع في حكومة نظام الأسد

أقال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الإثنين، وزير دفاعه، العماد فهد جاسم الفريج، وذلك بحسب التلفزيون السوري الرسمي، حيث أصدر الأسد مرسوما يقضي بتعيين وزراء جدد للدفاع والصناعة والإعلام.

وقال التلفزيون إن الأسد عين العماد علي عبد الله أيوب وزيرا للدفاع، ومحمد مازن علي يوسف وزيرا للصناعة، وعماد عبد الله سارة وزيرا للدفاع في حكومة النظام السوري.

علي عبد الله أيوب هو عسكري سوري ولد في محافظة اللاذقية، وهو ينتمي إلى الطائفة العلوية.

وكان أيوب الذي قد شغل منصب رئيس هيئة الأركان الأسبق، قد التحق بصفوف الجيش العربي السوري سنة 1973، وترقى إلى أن أصبح ضابطا وقائدا في أحد أقوى ألوية الحرس الجمهوري المسؤول عن حماية العاصمة دمشق.

وفي أعقاب قمع أمن النظام للمظاهرات التي خرجت في البلدات والمدن الريفية إبان انطلاق الثورة السورية، عُين أيوب مطلع أيلول/ سبتمبر 2011 نائبًا لرئيس هيئة أركان الجيش، وتمت ترقيته وقتها إلى رتبة عماد، ثم تولى في تموز/ يوليو 2012 رئاسة هيئة الأركان.

ويتمتع العماد أيوب، بحسب وكالات الأنباء، بخبرة واسعة في الحرب البرية بحكم المناصب التي تولاها، حيث قاد الفيلق الأول في الجيش، والذي يضم أربع فرق عسكرية (الأولى والخامسة والسابعة والتاسعة)، إضافة إلى كتيبة صواريخ متطورة.

عين العماد علي عبد الله أيوب محل العماد فهد جاسم الفريج (67 عاما) الذي عُين في العام 2012 إثر مقتل وزير الدفاع وقتها داوود راجحة في انفجار استهدف مبنى الأمن القومي في وسط دمشق وأسفر أيضا عن مقتل قادة آخرين. وجرى حينها تعيين أيوب رئيسا لهيئة الأركان ليخلف الفريج.

وعين الأسد كلا من المدير العام السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون، عماد سارة، وزيرا للإعلام، خلفا لمحمد رامز ترجمان، الذي تسلم منصبه مع تشكيل الحكومة الجديدة في صيف العام 2016، ومحمد يوسف وزيرا للصناعة، خلفا لأحمد الحمو، الذي تسلم منصبه أيضا في ذات الوقت.