سورية: مقتل مغني راب ألماني ينتمي لداعش في غارة

قُتل مغني راب ألماني ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتقول تقارير إنه تزوج مترجمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" التي كُلفت التجسس عليه، في غارة جوية على سوريا، بحسب ما أفاد به موقع "سايت" الأميركي.

وكان دينيس كوسبيرت، المعروف باسم الشهرة "ديسو دوغ"، أحد أشهر المقاتلين الأجانب في التنظيم، وظهر في عدة تسجيلات دعائية، أحدها وهو معه -على ما يبدو- رأس مقطوع.

وقُتل كوسبيرت، المولود بألمانيا من أصول غانية، في غارة جوية، على بلدة غرانيج في محافظة دير الزور بحسب الترجمة الإنكليزية لموقع سايت، نقلاً عن موقع يروِّج للتنظيم باسم "مؤسسة الوفاء الإعلامية".

ونشر الموقع 8 صور على تطبيق تلغرام لجثة مضرجة بالدماء قال إنها له، بحسب موقع سايت.

תصنفت واشنطن كوسبيرت إرهابياً بشكل رسمي في مطلع 2015، وقالت إنه يجند مقاتلين ألماناً بصفوف التنظيم المتطرف.

وكانت مصادر عدة أعلنت في السابق، مقتل كوسبيرت، من بينها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي قالت إنه قُتل بغارة جوية على سوريا في تشرين الأول/ أكتوبر 2015. إلا أنها اعترفت بعدها بأنه نجا، على ما يبدو.

وتشير وثائق قضائية أميركية إلى أن دانييلا غرين، المترجمة الفيدرالية التي تحمل تصريحاً أمنياً عالياً، تسللت إلى سوريا في حزيران/ يونيو 2014؛ لتتزوج كوسبيرت، بعد أن انجذبت إليه.

وكانت غرين قالت آنذاك لزملائها في مكتب ديترويت (شمال الولايات المتحدة)، إنها ذاهبة إلى ألمانيا لزيارة أهلها.

ولمح شهود إلى أن غرين وكوسبيرت تواصلا بشكل سري عبر حساب سكايب كان يملكه هذا الأخير، ولم تكشف غرين وجوده للـ"إف بي آي".

إلا أن غرين أدركت فداحة عملها بُعيد زواجها بكوسبيرت في حزيران/ يونيو، بحسب وثائق نُشرت 2017. مع أن الوثائق لا توضح ذلك، فإنها تشير إلى أنها عادت إلى الولايات المتحدة في آب/ أغسطس 2014، حيث أُوقفت وتعاونت بشكل تام مع المحققين.

وقضت غرين عقوبةً بالسجن عامين فقط، وأُطلق سراحها في عام 2016.