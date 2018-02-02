المناطق المحاصرة في سورية من دون مساعدات منذ شهرين

قالت الأمم المتحدة، أمس الخميس، إنه لم يتم توصيل أي مساعدات إلى "المناطق المحاصرة" في سورية خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح مستشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، جان إيغلاند، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف أن "سماح النظام السوري بدخول قوافل المساعدات إلى المناطق المحاصرة بلغ أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات".

وأضاف أن "آخر قافلة وصلت إلى منطقة محاصرة (لم يذكرها) كانت نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2017".

وأردف "خلال كانون الأول/ ديسمبر 2017 وكانون الثاني/ يناير 2018 لم تصل قافلة واحدة من المواد الإغاثية المنقذة للحياة أو اللوازم الطبية والمواد الغذائية إلى أي من المناطق محاصرة"، وتابع "هذا هو أسوأ ما شهدناه منذ عام 2015".

وقال إيغلاند "في الرقة يسقط أسبوعيًا نحو 50 شخصًا بين قتيل وجريح بسبب التفجيرات"، وأشار إيغلاند إلى أن 15 ألف مدني هربوا إلى مدينة عفرين شمالا، بعد أن شنت تركيا عملية عسكرية بالقرب من حدودها مع سورية.