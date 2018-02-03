"هيومن رايتس ووتش" تنتقد "القوة المميتة" ضد النازحين السوريين

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم السبت، في بيان تركيا لاستخدامها "القوة المميتة" ضد النازحين السوريين الذين يحاولون العبور إلى أراضيها، ودعت أنقرة إلى وقف إعادتهم "قسريا" وفتح الحدود أمامهم.

وقالت المنظمة إن رصاص حرس الحدود الأتراك تسبب خلال الأشهر الاخيرة بمقتل عشرة أشخاص.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 272 ألف شخص فروا من المعارك في محافظة إدلب في شمال غربي سورية حيث تخوض قوات النظام منذ كانون الأول/ديسمبر معارك ضد هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل مقاتلة أخرى.

وجاء في بيان "هيومن رايتس ووتش" أن "حرس الحدود التركية المغلقة مع سورية يطلقون النار عشوائيا، ويعيدون بشكل جماعي طالبي اللجوء السوريين الذين يحاولون العبور إلى تركيا".

ونقل البيان عن نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، لمى فقيه، قولها إن "السوريين الهاربين إلى الحدود التركية بحثا عن الأمان واللجوء يُجبرون على العودة مرة أخرى بالرصاص وإساءة المعاملة".

ونقلت المنظمة عن لاجئين نجحوا بالعبور إلى تركيا بين أيار/مايو وكانون الأول/ديسمبر 2017 قولهم إن حرس الحدود الأتراك أطلقوا النار عليهم، وأنهم تعرضوا للضرب والاحتجاز والحرمان من المساعدة الطبية.

وأفاد 13 شخصا إن نيران حرس الحدود أسفرت "عن مقتل عشرة أشخاص، بينهم طفل".

واعتبرت المنظمة أن "على الحكومة التركية أن تصدر تعليمات موحدة إلى حرس الحدود في جميع نقاط العبور بعدم استخدام القوة المميتة ضد طالبي اللجوء"، مشددة أنه "لا يجوز إساءة معاملة أي طالب لجوء".

وطالبت بـ"حظر الإعادة القسرية"، مضيفة "على تركيا أن تسمح لآلاف السوريين اليائسين الذين يلتمسون اللجوء بعبور الحدود".

ويخوض النازحون رحلة خطيرة قبل الوصول إلى مناطق أكثر أمنا. وقال بعضهم إنهم يدفعون للمهربين مبالغ قد تصل إلى ثمانية آلاف دولار للشخص الواحد للوصول إلى تركيا.

وتستضيف تركيا على أراضيها أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري فروا من النزاع المستمر منذ نحو سبع سنوات، لكنها تسعى الآن إلى نقل النازحين إلى مخيمات على الجانب السوري للحدود. بينما يستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ، والأردن نحو 630 ألفا مسجلين. ويغلق هذان البلدان أيضا حدودهما أمام النازحين.

وشددت فقيه على أن "الظروف في سورية ليست آمنة لعودة اللاجئين".

ورجحت ارتفاع "عدد السوريين المحاصرين على طول الحدود الذين يرغبون في المخاطرة بحياتهم للوصول إلى تركيا" نتيجة استمرار المعارك في إدلب وفي عفرين المجاورة (بين القوات التركية وفصائل سورية موالية لها من جهة والمقاتلين الأكراد من جهة أخرى).