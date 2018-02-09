  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

قسد تأسر عناصر من "بيتلز" داعش

تاريخ النشر: 09/02/2018 - 08:26

قسد تأسر عناصر من "بيتلز" داعش
للتوضيح فقط، أرشيفية (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أسر عناصر "قوات سورية الديمقراطية"، بريطانيين من مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) معروفين بدورهما في تعذيب وقتل رهائن غربيين، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مسؤولين اثنين أميركيين، اليوم الخميس.

والرجلان من بين مجموعة من أربعة مسلحين معروفة باسم "بيتلز" بسبب لكنتهم البريطانية. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" هي أول من أورد خبر أسر المسلحين وهما ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ.

وقال مسؤول أميركي آخر، طالبا عدم ذكر اسمه، إن "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) أسرت الاثنين مطلع كانون الثاني/يناير في شرق سورية.

وطرد تنظيم "داعش" من معظم الأراضي التي سيطر عليها في العراق وسورية، لكن زعيم التنظيم المتشدد أبو بكر البغدادي، الذي أعلن قيام ما يعرف بدولة الخلافة في 2014 ما زال طليقا.

وعاقبت وزارة الخارجية الأميركية، كوتي، في كانون الثاني/يناير 2017، قائلة إنه كان حارسا لمجموعة "بيتلز"، ويرجح أنه شارك في إعدامات الجماعة وأساليبها الاستثنائية في التعذيب بوحشية، بما في ذلك الصعق الكهربائي والإيهام بالغرق.

وأضافت أن كوتي كان يقوم أيضا بتجنيد مقاتلين وكان مسؤولا عن تجنيد عدد من البريطانيين للانضمام إلى التنظيم المتشدد.

وفي آذار/ مارس 2017، عاقبت الوزارة الأميركية الشيخ قائلة إنه ”كان سجانا في داعش واشتهر بممارسة الإيهام بالغرق والإيهام بالإعدام والصلب".

وأشهر أفراد مجموعة (بيتلز) هو محمد إموازي الذي يعرف باسم الجهادي جون، وظهر في عدد من فيديوهات التنظيم وهو يقطع رؤوس رهائن.

وقال مسؤولون أميركيون إن الإعداد لضربة صاروخية أميركية بريطانية يعتقد أنها أسفرت عن مقتل إموازي، وهو مواطن بريطاني من أصل عربي، ونفذت بمدينة الرقة السورية في عام 2015.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بيتلز
#داعش
#قسد

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إقرار الميزانية ينهي شلل الحكومة الفيدرالية الأميركية
إقرار الميزانية ينهي شلل الحكومة الفيدرالية الأميركية

2018-02-09

ليبيا: قتيل وعشرات الجرحة بتفجير مسجد ببنغازي
ليبيا: قتيل وعشرات الجرحة بتفجير مسجد ببنغازي

2018-02-09

سورية: تحذير من "كارثة" إنسانية في الغوطة الشرقية
سورية: تحذير من "كارثة" إنسانية في الغوطة الشرقية

2018-02-09

الأكثر قراءة

العليا تثبت أحكام المؤبد بحق قتلة الشهيد أبو خضير

العليا تثبت أحكام المؤبد بحق قتلة الشهيد أبو خضير

2018-02-08
حالة الطقس: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نهارا وليلا

حالة الطقس: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نهارا وليلا

2018-02-08
شرطة الاحتلال والشاباك شجعوا المستوطنين على اقتحام الأقصى

شرطة الاحتلال والشاباك شجعوا المستوطنين على اقتحام الأقصى

2018-02-08
حصار غزة: أزمة الوقود تُجهز على المرافق الصحية

حصار غزة: أزمة الوقود تُجهز على المرافق الصحية

2018-02-08
تدنيس مقام النبي يوشع بصفد بعبارات توراتية

تدنيس مقام النبي يوشع بصفد بعبارات توراتية

2018-02-08