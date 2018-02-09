قسد تأسر عناصر من "بيتلز" داعش

أسر عناصر "قوات سورية الديمقراطية"، بريطانيين من مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) معروفين بدورهما في تعذيب وقتل رهائن غربيين، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مسؤولين اثنين أميركيين، اليوم الخميس.

والرجلان من بين مجموعة من أربعة مسلحين معروفة باسم "بيتلز" بسبب لكنتهم البريطانية. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" هي أول من أورد خبر أسر المسلحين وهما ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ.

وقال مسؤول أميركي آخر، طالبا عدم ذكر اسمه، إن "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) أسرت الاثنين مطلع كانون الثاني/يناير في شرق سورية.

وطرد تنظيم "داعش" من معظم الأراضي التي سيطر عليها في العراق وسورية، لكن زعيم التنظيم المتشدد أبو بكر البغدادي، الذي أعلن قيام ما يعرف بدولة الخلافة في 2014 ما زال طليقا.

وعاقبت وزارة الخارجية الأميركية، كوتي، في كانون الثاني/يناير 2017، قائلة إنه كان حارسا لمجموعة "بيتلز"، ويرجح أنه شارك في إعدامات الجماعة وأساليبها الاستثنائية في التعذيب بوحشية، بما في ذلك الصعق الكهربائي والإيهام بالغرق.

وأضافت أن كوتي كان يقوم أيضا بتجنيد مقاتلين وكان مسؤولا عن تجنيد عدد من البريطانيين للانضمام إلى التنظيم المتشدد.

وفي آذار/ مارس 2017، عاقبت الوزارة الأميركية الشيخ قائلة إنه ”كان سجانا في داعش واشتهر بممارسة الإيهام بالغرق والإيهام بالإعدام والصلب".

وأشهر أفراد مجموعة (بيتلز) هو محمد إموازي الذي يعرف باسم الجهادي جون، وظهر في عدد من فيديوهات التنظيم وهو يقطع رؤوس رهائن.

وقال مسؤولون أميركيون إن الإعداد لضربة صاروخية أميركية بريطانية يعتقد أنها أسفرت عن مقتل إموازي، وهو مواطن بريطاني من أصل عربي، ونفذت بمدينة الرقة السورية في عام 2015.