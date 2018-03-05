سورية: قافلة المساعدات تغادر الغوطة قبل إفراغ حمولتها بسبب القصف

بعد دخول أول قافلة مساعدات أممية، الإثنين، إلى الغوطة الشرقية، قرب العاصمة السورية دمشق منذ بدء القصف المكثف عليها قبل أكثر من أسبوعين، عادت الأمم المتحدة وأعلنت مغادرة القافلة قبل إتمام إفراغ حمولتها في مدينة دوما بسبب القصف.

وقال ممثل مفوضية المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية، سجاد مالك، على موقع تويتر "إن قافلة المساعدات تغادر دوما الآن بعد نحو تسع ساعات. أوصلنا مساعدات بقدر المستطاع وسط القصف"، مضيفا "المدنيون عالقون في وضع مأساوي".

وأوضحت متحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سورية، ليندا توم "استمر القتال والغارات في الغوطة الشرقية اليوم. ومدينة دوماً ضمنا في الوقت الذي كان يتم فيه إفراغ القافلة". وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في مدينة دوما أن قصفاً استهدف المدينة بينما كانت فرق الإغاثة تعمل على إفراغ القافلة.

كما أكدت بيان ريحان عضو في المجلس المحلي في دوما مغادرة القافلة "فيما كانت تسع شاحنات لا تزال تنتظر تفريغ حمولتها". وأضافت ريحان، التي كانت موجودة في المكان، إن "الانسحاب جرى بشكل مفاجئ". وقال مصدر في الهلال الأحمر السوري إن "القافلة غادرت الغوطة الشرقية قبل إكمال تفريغ الحمولة من أجل الحفاظ على سلامة طاقمها".

ودخلت القافلة التي تضم 46 شاحنة والمشتركة بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري ظهرا إلى الغوطة الشرقية محملة بالمواد الغذائية والطبية لنحو 27 ألف شخص. إلا أن الحكومة السورية لم تسمح بإدخال الكثير من المواد الطبية الضرورية وبينها "حقائب الإسعافات الأولية".