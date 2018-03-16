سورية: مقتل 18 مدنيا في قصف تركي على عفرين

قُتل 18 مدنيا، اليوم الجمعة، بينهم خمسة أطفال في قصف مدفعي للقوات التركية على مدينة عفرين، في شمال غرب سورية، وفقَ ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأشار المرصد إلى أن "معارك تدور على حدود المدينة الشمالية" في وقت تشنّ تركيا عملية منذ 20 كانون الثاني/ يناير، بدعم من فصائل سورية، تهدف الى طرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية" من منطقة عفرين.

وتُصعّد القوات التركية منذ مطلع الأسبوع قصفها لمدينة عفرين؛ التي باتت تطوقها مع تسعين قرية تقع غربها، ما أدى إلى نزوح أكثر من ثلاثين ألف مدني منها، بحسب المرصد في اليومين الأخيرين.

ونزح منذ منتصف الليل حتى اللحظة ما لا يقل عن 2500 شخص من عفرين، وفقا للمرصد.

ويربط مدينة عفرين منفَذ وحيد بمناطق سيطرة قوات النظام، يمر عبر بلدتي نبل والزهراء المواليتين لدمشق. لكنه بات منذ الإثنين تحت مرمى النيران التركية.

ويحتمي السكان في الأقبية في وقت تشهد المدينة اكتظاظا سكانيا، جرّاء حركة النزوح الكبيرة إليها. ويقدر المرصد عدد المقيمين فيها بنحو 350 ألفاً بالاضافة الى عشرات الآلاف في القرى المجاورة لها.

وتعاني المدينة من انقطاع خدمات المياه والكهرباء إثر سيطرة القوات التركية على سد ميدانكي، المزود الرئيسي لها.