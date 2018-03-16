الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية لسورية

أرسل الجيش التركي، تعزيزات عسكرية جديدة، تضمنت قوات خاصة، إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سورية، في إطار عملية "غصن الزيتون" الجارية بمنطقة عفرين شمالي سورية.

وقالت مصادر عسكرية، اليوم الجمعة، للأناضول، إن التعزيزات وصلت إلى قضاء "خاصة"، التابع لولاية هطاي جنوبي تركيا، من مختلف الوحدات العسكرية في البلاد.

وأضافت أن التعزيزات انتقلت من هطاي نحو الحدود مع سورية.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.