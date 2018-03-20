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دمشق: مقتل 36 عنصرا من قوات النظام بهجوم لداعش

تاريخ النشر: 20/03/2018 - 11:51

دمشق: مقتل 36 عنصرا من قوات النظام بهجوم لداعش
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨/ ووكالات
تحرير : باسل مغربي

قُتل 36 عنصرا على الأقل من قوات النظام، والمسلحين الموالين له؛ خلال اشتباكات عنيفة ليلا في حي القدم، جنوب دمشق، إثر هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مكّنه من السيطرة على الحي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لـ"فرانس برس" اليوم الثلاثاء: "شن تنظيم الدولة الإسلامية هجوما على حي القدم تمكن خلاله من السيطرة الكاملة على الحي"، مشيرا إلى "مقتل 36 عنصرا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين له".

وأفاد عن وجود العشرات من الجنود الجرحى والمفقودين في وقت لم ينشر الإعلام الرسمي أنباء عن الهجوم.

وكان للتنظيم وجودٌ محدود في هذا الحي قبل أن تتمكن قوات النظام من السيطرة عليه منتصف الأسبوع الماضي إثر إجلاء مئات المقاتلين من هيئة تحرير الشام وفصيل أجناد الشام منه.

وشكل الحي طوال سنوات؛ مقرا لمقاتلين إسلاميين ومن التنظيم، الذي يحتفظ بتواجده في بضعة أحياء في جنوب دمشق، أبرزها الحجر الأسود ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.

وبحسب المرصد، بدأ التنظيم هجومه، يوم الإثنين من حي الحجر الأسود المجاور. واستقدمت قوات النظام، اليوم الثلاثاء؛ تعزيزات عسكرية إلى المنطقة لاستعادة السيطرة على الحي.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سورية
#دمشق
#النظام
#تنظيم الدولة
#داعش

من عرب 48

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