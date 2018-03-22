20 قتيلا تركيا بعفرين قتلى وجرحى بقذيفة بدمشق

أفادت مصادر إعلامية بأن 20 مسلحا على الأقل، معظمهم من الجيش الحر والقوات التركية المشاركة في عملية "غصن الزيتون"، راحوا مساء أمس ضحية تفجيرين هزا مدينة عفرين شمال سورية.

كما سقط 6 أشخاص بين قتيل وجريح جراء استهداف المسلحين المنتشرين في الغوطة الشرقية، اليوم الخميس، أحياء سكنية في العاصمة السورية دمشق بالقذائف.

وأقر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بمقتل ثلاثة عسكريين أتراك جراء تفجير وقع اليوم في عفرين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

من جانبها، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر في فصائل "الجيش السوري الحر" المتحالفة مع أنقرة في العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية المنتشرة في شمال سورية تأكيدها أن تسعة جنود أتراك لقوا مصرعهم جراء تفجير المسلحين الأكراد دبابة للجيش التركي وسط مدينة عفرين.

في غضون ذلك، أفاد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بأن تفجيرا آخر استهدف القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون ليلة أمس غربي عفرين.

وتتضارب المعلومات بخصوص عدد الضحايا وهويتهم، حيث يتحدث نشطاء عن 11 أو 12 قتيلا، ينتمي 4 منهم على الأقل إلى "الجيش السوري الحر".

وذكر بعض النشطاء أن القتلى الـ7 الآخرين مدنيون، بينما يصر آخرون على أن جميع الضحايا من مسلحي "فرقة الحمزة" التابعة لـ"الجيش الحر"، بالتزامن مع ورود أنباء عن مقتل عسكريين أتراك جراء الانفجار.

وأشار النشطاء إلى أن الحادث نتج عن انفجار قنبلة ذات قوة تدميرية هائلة داخل أحد المقار السابقة لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية عند طريق عفرين - راجو، مما أسفر عن انهيار المبنى المؤلف من أربعة طوابق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد أعلن الأحد الماضي عن سيطرة القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" على مدينة عفرين، أحد أهم معاقل الوحدات الكردية عند الحدود التركية.

وفي إطار تطور المعارك بريف دمش، قال مصدر في قيادة شرطة دمشق، إن 3 قذائف صاروخية أطلقها مسلحون يتحصنون في الغوطة سقطت على منازل في منطقة برزة بدمشق، ما تسبب بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين ووقوع أضرار مادية كبيرة في عدد من المنازل، بحسب وكالة "سانا".

وسقطت القذائف أيضا على أحياء شارع الثورة والمجتهد وعرنوس وساحة المرجة وشارع العابد ومحيط فندق أمية.

وأضافت "سانا" أن الاعتداءات الإرهابية بالقذائف على الأحياء السكنية في دمشق ومحيطها خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، فيما تسبب صاروخ أطلقه الإرهابيون على سوق شعبية في حي كشكول بمدينة جرمانا أول أمس بمقتل 44 مدنيا وجرح 35 آخرين.