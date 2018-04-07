ماتيس: محادثات مع الأكراد لتسوية قضايا تتصل بانسحاب واشنطن

قال الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، الجمعة، إن العسكريين الأميركيين يتحدثون إلى شركائهم الاكراد وغيرهم في سورية، لتسوية القضايا المتعلقة بدعم واشنطن لهم بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه يريد سحب قوات بلاده من سورية "في وقت قريب جدا".

وقال البيت الأبيض في بيان، الأربعاء إن "المهمة العسكرية" للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في سورية شارفت على الانتهاء، لكن دون أن يشير إلى اي جدول زمني محتمل لانسحاب القوات الأميركية من سورية.

وأوضح بعد ذلك أن المهمة الأميركية رهن بالقضاء نهائيا على تنظيم الدولة الإسلامية في سورية، وبـ"نقل" المسؤوليات التي تتولاها القوات الأميركية حاليا إلى "القوات المحلية"، التي ستواصل الولايات المتحدة تدريبها، لضمان أن التنظيم "لن يعود للظهور مجددا".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، إن المهمة العسكرية الأميركية في سورية لم تتغير، وإن العسكريين الأميركيين باقون في هذا البلد في الوقت الحاضر.

وإحدى هذه القضايا مصير آلاف السوريين الأكراد الذين قاتلوا تنظيم الدولة الإسلامية لسنوات بتدريب ومعدات ودعم جوي أميركي.

وردا على سؤال عما إذا كان الجيش الأميركي ملتزما بدعم المقاتلين الأكراد، قال ماتيس "نجري مشاورات مع حلفائنا وشركائنا الآن، وسنعمل على ذلك".