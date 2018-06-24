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سورية: قتلى مدنيون بقصف للنظام وروسيا في درعا

تاريخ النشر: 24/06/2018 - 17:30

سورية: قتلى مدنيون بقصف للنظام وروسيا في درعا
(الأناضول)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

قتل 4 مدنيين على الأقل في مواصلة قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية الداعمة لها، لليوم الرابع على التوالي، قصفها لمناطق المعارضة في محافظة درعا جنوبي البلاد، فيما شاركت طائرات حربية روسية في القصف الداعم للنظام الليلة الماضية.

وأكد الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، في بيان له، مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 آخرين بجروح على الأقل في هجمات النظام على المنطقة أمس السبت.

وأفادت مصادر بأن 25 غارة جوية روسية استهدفت بلدات اللجاة وبُصر الحرير والمليحة في ريف درعا الشرقي خلال نصف ساعة فقط مساء أمس السبت، ضمن حملة روسيا والنظام السوري على محافظة درعا جنوبي سورية.

ومنذ الأربعاء الماضي، والنظام السوري وداعمه الإيراني، يشنان عمليات برية وغارات جوية مكثفة على مواقع المعارضة شرقي محافظة درعا، وسط تحذيرات أميركية.

وأشار البيان أن النظام شنّ أكثر من 300 غارة جوية على مواقع المعارضة أمس.

يشار إلى أن محافظة درعا تندرج ضمن مناطق خفض التوتر التي توصلت إليها تركيا وإيران وروسيا في أيار/مايو 2017، في إطار مباحثات أستانة حول سورية.

غير أن اتفاقا روسيًا أميركيًا جرّد درعا من هذه الصفة (خفض التوتر)، بعد شهرين فقط من الاتفاقية الثلاثية، أعقبها قطع الولايات المتحدة مساعداتها للمعارضة.

 

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#درعا
#الجنوب السوري
#قوات النظام
#غارات روسية
#قوات إيرانية

من عرب 48

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