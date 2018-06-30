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الأردن يبدأ بإيصال المساعدات الإنسانية للداخل السوريّ

تاريخ النشر: 30/06/2018 - 20:43

الأردن يبدأ بإيصال المساعدات الإنسانية للداخل السوريّ
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

أعلن الأردن، اليوم السبت، أن جيش البلاد بدأ بإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين السوريين داخل أراضيهم.

ويأتي ذلك بعد إعلان الأردن في وقت رفض سابق رفضه فتح الحدود أمام النازحين العالقين على الحدود، نتيجة القصف الذي تنفذه قوات النظام السوري وحلفاؤها على مناطق سيطرة المعارضة في محافظة درعا، جنوبي سورية، منذ الـ20 من الشهر الجاري.

جاء ذلك في تصريح خاص لمتحدثةِ الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، في بيان، بثته الوكالة الرسمية "بترا".

وقالت غنيمات إن "القوّات المسلّحة الأردنيّة بدأت بإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى الأشقّاء السوريين المتضررين جرّاء الأوضاع في الداخل السوري".

 

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#سورية
#الأردن
#مساعدات إنسانية

من عرب 48

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