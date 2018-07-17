سورية: قوات النظام تسيطر على تل مطل على الجولان

صرح التلفزيون الرسمي للنظام السوري، اليوم الإثنين، أن قواته أعلنت عن سيطرتها على تل الحارة المُطل على المنطقة المحتلة من الجولان.

وأضاف أن قوات النظام سيطرت على تل الحارة، ثاني يوم من هجوم كبير للسيطرة على المناطق المتبقية في جنوب غرب سورية من يد مقاتلي المعارضة.

وكانت توجد قاعدة رادار رئيسية مضادة للطائرات ضمن دفاعات جيش النظام ضد إسرائيل على قمة هذا التل قبل سقوطه في يد مقاتلي المعارضة في تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وقال معارضون والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن التل تعرض لضربات مكثفة من النظام وروسيا، على مدى اليومين الماضيين في الوقت الذي واصلت فيه قوات النظام اقترابها من الحدود المحتلة من إسرائيل بعد استعادة السيطرة على معظم محافظة درعا.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصدر عسكري سوري قوله إن الجيش سيطر على بلدة مسحرة الواقعة على بعد 11 كيلومترا من الحدود مع الجولان المحتل في منطقة القنيطرة.

وتهدف قوات النظام عبر هجومها العنيف إلى استكمال السيطرة على منطقة تعرف باسم "مثلث الموت" تصل ريف دمشق بدرعا والقنيطرة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، إن 59 شخصًا قضوا يوم أمس الأحد، من بينهم 32 عنصرًا من قوات النظام، بعضهم لقي مصرعه جرّاء القصف الإسرائيلي والبعض الآخر جرّاء المعارك الدائرة مع الفصائل الإسلامية التي فقدت 21 مقاتلًا وأعدمت 4 أشخاص لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم "داعش"، أما الاثنان المتبقيان فهما ضحيتان مدنيتان.