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سورية: قوات النظام تسيطر على تل مطل على الجولان

تاريخ النشر: 17/07/2018 - 00:07

سورية: قوات النظام تسيطر على تل مطل على الجولان
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز ووكالات
تحرير: خالد السيد

صرح التلفزيون الرسمي للنظام السوري، اليوم الإثنين، أن قواته أعلنت عن سيطرتها على تل الحارة المُطل على المنطقة المحتلة من الجولان.

وأضاف أن قوات النظام سيطرت على تل الحارة، ثاني يوم من هجوم كبير للسيطرة على المناطق المتبقية في جنوب غرب سورية من يد مقاتلي المعارضة.

وكانت توجد قاعدة رادار رئيسية مضادة للطائرات ضمن دفاعات جيش النظام ضد إسرائيل على قمة هذا التل قبل سقوطه في يد مقاتلي المعارضة في تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وقال معارضون والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن التل تعرض لضربات مكثفة من النظام وروسيا، على مدى اليومين الماضيين في الوقت الذي واصلت فيه قوات النظام اقترابها من الحدود المحتلة من إسرائيل بعد استعادة السيطرة على معظم محافظة درعا.

قتلى بالقصف الإسرائيلي في سورية الليلة الماضية
قتل تسعة عناصر من المسلحين الموالين للنظام في القصف الذي استهدف موقعًا عسكريًا في شمال سورية، ليل الأحد، واتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذه، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
 

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصدر عسكري سوري قوله إن الجيش سيطر على بلدة مسحرة الواقعة على بعد 11 كيلومترا من الحدود مع الجولان المحتل في منطقة القنيطرة.

وتهدف قوات النظام عبر هجومها العنيف إلى استكمال السيطرة على منطقة تعرف باسم "مثلث الموت" تصل ريف دمشق بدرعا والقنيطرة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، إن 59 شخصًا قضوا يوم أمس الأحد، من بينهم 32 عنصرًا من قوات النظام، بعضهم لقي مصرعه جرّاء القصف الإسرائيلي والبعض الآخر جرّاء المعارك الدائرة مع الفصائل الإسلامية التي فقدت 21 مقاتلًا وأعدمت 4 أشخاص لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم "داعش"، أما الاثنان المتبقيان فهما ضحيتان مدنيتان.

 

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#سورية
#النظام
#درعا
#القنيطرة
#تل الحارة
#الجولان

من عرب 48

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