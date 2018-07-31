تواصل قمة سوتشي حول سورية وتفاهمات لصفقة تبادل

تتواصل، اليوم الثلاثاء، اجتماعات سوتشي حول سورية، بين الدول الضامنة والوفود المشاركة، حيث سيتم إجراء اجتماع رباعي يضم الدول الضامنة مع الأمم المتحدة، ويعقبها لقاء ثلاثي للدول الضامنة لإقرار البيان الختامي.

أما أهم بنود جدول الأعمال فهي منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، والمخاطر والخروقات المتعلقة بها، فضلا عن ملف المعتقلين ومجموعة العمل الخاصة بها، إضافة إلى اللجنة الدستورية، وملف عودة المهجرين الذي تطرحه روسيا، فيما تبدي المعارضة السورية وتركيا شكوكا حول هذا الملف.

وشهد لقاء سوتشي انعقاد الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالمعتقلين، بمشاركة الدول الضامنة والأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي.

في الجلسة الأولى اتفقت الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران على "مشروع تجريبي" يتضمن تبادلا لعدد محدود من المحتجزين من النظام والمعارضة، ضمن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، بحس الأناضول.

واختتمت مساء الإثنين، الاجتماعات التقنية الثنائية والثلاثية للقاء بصيغة اجتماعات أستانة، بلقاء ثلاثي ختامي بين الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، على أن تستكمل المشاورات واللقاءات اليوم الثلاثاء.

وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فإنه جرى التوافق بين الدول الضامنة على تنفيذ "مشروع تجريبي" ضمن جهود بناء الثقة بين النظام والمعارضة السورية، تقضي بتبادل مجموعة صغيرة من المحتجزين من الطرفين.

وأضافت المعلومات أنه خلال الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالمعتقلين في وقت سابق من ليل الإثنين، اتفق الضامنون على ما أسموه "المشروع التجريبي"، والذي يتضمن تبادل عدد محدود من المحتجزين بين النظام والمعارضة.

ولم يتقرر بعد عدد المحتجزين الذين سيتم تبادلهم، ضمن إجراءات بناء الثقة، فضلا عن عدم إقرار الأماكن التي ستجري بها عملية التبادل هذه.

كما ينتظر أن يلتقي وفد المعارضة مع الوفد الروسي، وعقب استكمال اللقاءات، سيتم الانتقال إلى الجلسة الرسمية الرئيسية، لتلاوة البيان الختامي، ويتوقع أن تكون في ساعات العصر أو مساء الثلاثاء.