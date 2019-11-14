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إسبر: واشنطن ستبقي نحو 600 جندي في سورية

تاريخ النشر: 14/11/2019 - 07:42

إسبر: واشنطن ستبقي نحو 600 جندي في سورية
قوات أميركية في سورية (أرشيف أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

قال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة قررت الإبقاء على نحو 600 عسكري في سورية، وذلك على الرغم من رغبة الرئيس دونالد ترامب وقف "الحروب التي لا تنتهي".

وأوضح إسبر في الطائرة التي أقلته إلى سيول حيث بدأ الخميس جولة في ىسيا، أنه "نقوم حاليا بسحب قواتنا من شمال شرقي سورية". وأضاف "سنبقي في نهاية المطاف بين 500 و600 جندي" هناك.

وردا على سؤال عما إذا كان هذا العدد يشمل نحو مئتي جندي متمركزين في قاعدة التنف جنوبي سورية وعلى الحدود مع الأردن، أوضح إسبر أنه يتحدث عن شمال شرقي سورية حصرًا، حيث كلف ترامب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حماية حقوق النفط. وقال إسبر "في جميع أنحاء هذا البلد، سيكون العدد حوالي 600" جندي.

وكان مسؤول عسكري أميركي صرح الأسبوع الماضي لفرانس برس أن عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سورية بقي مستقرا تقريبًا، ويبلغ أقل بقليل من ألف، موضحًا أن الانسحاب من الشمال مستمر.

وأشار إسبر إلى أن هذا العدد قد يتغير، خصوصًا إذا قرر الحلفاء الأوروبيون تعزيز عديدهم في سورية.

وتابع أن "الأمور تتغير. الأحداث على الأرض تتغير. يمكن أن نرى مثلا شركاء وحلفاء أوروبيين ينضمون إلينا". وأضاف "إذا انضموا إلينا على الأرض، فقد يسمح لنا ذلك بإعادة نشر مزيد من القوات هناك".


#مارك إسبر
#سورية
#أميركا

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