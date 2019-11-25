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سورية: مقتل مدنيين في غارات للنظام وروسيا على إدلب

تاريخ النشر: 25/11/2019 - 16:41

سورية: مقتل مدنيين في غارات للنظام وروسيا على إدلب
(أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

قتل 3 مدنيين وأصيب 5 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء قصف جوي وبري للنظام السوري وروسيا على منطقة خفض التصعيد شمالي سورية، فيما خرج مستشفى عن الخدمة جراء تدميره في الهجمات.

وسيطر "الفيلق الخامس" الذي أسسته روسيا ضمن قوات النظام، ولواء "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، على تلة المشيرفية وقرية أم خلاخل المجاورة لها في منطقة إدلب.

وأفاد مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة السورية، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن طائرات النظام استهدفت مدينة كفرنبل وبلدات كفرومة وحاس و بسقفلا ودير سنبل و قرية حزارين.

وأوضح المرصد أن مقاتلات روسية قصفت مدينة معرة النعمان وبلدة كنصفرة و قرى كفر وادي ومعرتحرمة وأم خلاخل والمشيرفة وبريسا وتل حالب.

من جانبها، ذكرت مصادر محلية، أن قوات النظام تمكنت، بمساندة جوية من روسيا، من السيطرة على قرية وتلة الإستراتيجية شرق إدلب. وقالت المصادر إن 3 قتلى سقطوا في القصف على معرة النعمان، فيما جرح 5 في قرية البريسا.

ولفتت إلى أن القصف على بلدة كنصفرة أسفر عن تدمير مستشفى للأطفال والتوليد الذي تم تفريغه قبل دقائق من القصف؛ ما ساهم في عدم وقوع ضحايا بين نزلائه.

واستعرض مدير المستشفى، علي هشوم، لحظات ما قبل استهداف المؤسسة الصحية، قائلا: "استهدف الطيران الحربي قرية كفر وادي القريبة قبل 7 دقائق من استهداف المشفى، وهو ما منحنا الوقت لتفريغ المشفى من المرضى والكادر الطبي قبل أن تستهدفها روسيا بصواريخ شديدة الانفجار".

وأضاف هشوم أن "المشفى بأقسامه المختلفة يستفيد منه ألف و500 شخص، وكان آخر مشفى عامل في المنطقة وبتدميره تم حرمان 35 قرية من خدماته".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 أيلول/ سبتمبر 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.


#منطقة إدلب
#سورية
#خفض التصعيد
#روسيا
#النظام

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