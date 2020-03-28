  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

اتصال هاتفي بين بشار الأسد ومحمد بن زايد

تاريخ النشر: 28/03/2020 - 08:28

اتصال هاتفي بين بشار الأسد ومحمد بن زايد
بشار الأسد ومحمد بن زايد (أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

أفادت وسائل إعلام رسمية أن اتصالا هاتفيا جرى، مساء أمس الجمعة، بين الرئيس السوري بشار الأسد، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، هو الأول من نوعه منذ بدء النزاع في سورية عام 2011.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن الرئاسة السورية أن اتصالا هاتفيا جرى "بين الرئيس الأسد ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحث تداعيات انتشار فيروس كورونا".

وأضافت سانا أن ولي عهد أبوظبي أكد للأسد "دعم الإمارات ومساعدتها للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية".

وأوردت وكالة أنباء الامارات "وام" ايضا اجراء الزعيمين للاتصال الهاتفي.

وقال محمد بن زايد في تغريدة على تويتر "بحثت هاتفيا مع الرئيس السوري، بشار الأسد، تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية".

وأضاف "التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

وأعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق عام 2018، بعد سبع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومنذ الأحد تم الإعلان عن 5 إصابات بفيروس كورونا في سورية.

وحذرت منظمات انسانية من كارثة في حال انتشار الفيروس في سورية التي تشهد نزاعا مدمرا.


#فيروس كورونا
#سورية
#الإمارات

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دول أميركا اللاتينيّة تسجّل 11 ألف إصابة بكورونا
دول أميركا اللاتينيّة تسجّل 11 ألف إصابة بكورونا

2020-03-28

الأردن تسجّل أول حالة وفاة بسبب كورونا
الأردن تسجّل أول حالة وفاة بسبب كورونا

2020-03-28

رغم تفشي فيروس كورونا: البنتاغون يؤكد استمرار العمليات العسكرية
رغم تفشي فيروس كورونا: البنتاغون يؤكد استمرار العمليات العسكرية

2020-03-28

الأكثر قراءة

مُستجدات كورونا حول العالم: أميركا الأولى بعدد الإصابات وأوروبا تواصل تشديد الإجراءات

مُستجدات كورونا حول العالم: أميركا الأولى بعدد الإصابات وأوروبا تواصل تشديد الإجراءات

2020-03-27
ما هي توقّعات الخبراء لنهاية جائحة كورونا؟

ما هي توقّعات الخبراء لنهاية جائحة كورونا؟

2020-03-27
ارتفاع عدد وفيات كورونا بالبلاد إلى 12

ارتفاع عدد وفيات كورونا بالبلاد إلى 12

2020-03-27
إحصائيات: مستجدات كورونا حول العالم

إحصائيات: مستجدات كورونا حول العالم

2020-03-27
وفاة نحو ألف إيطالي خلال 24 ساعة بسبب فيروس كورونا

وفاة نحو ألف إيطالي خلال 24 ساعة بسبب فيروس كورونا

2020-03-27