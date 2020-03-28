اتصال هاتفي بين بشار الأسد ومحمد بن زايد

أفادت وسائل إعلام رسمية أن اتصالا هاتفيا جرى، مساء أمس الجمعة، بين الرئيس السوري بشار الأسد، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، هو الأول من نوعه منذ بدء النزاع في سورية عام 2011.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن الرئاسة السورية أن اتصالا هاتفيا جرى "بين الرئيس الأسد ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحث تداعيات انتشار فيروس كورونا".

وأضافت سانا أن ولي عهد أبوظبي أكد للأسد "دعم الإمارات ومساعدتها للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية".

وأوردت وكالة أنباء الامارات "وام" ايضا اجراء الزعيمين للاتصال الهاتفي.

وقال محمد بن زايد في تغريدة على تويتر "بحثت هاتفيا مع الرئيس السوري، بشار الأسد، تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية".

وأضاف "التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

وأعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق عام 2018، بعد سبع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومنذ الأحد تم الإعلان عن 5 إصابات بفيروس كورونا في سورية.

وحذرت منظمات انسانية من كارثة في حال انتشار الفيروس في سورية التي تشهد نزاعا مدمرا.