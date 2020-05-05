  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

غرفة العدل الدولية: رامي مخلوف في الإمارات هاربًا من المحاكمة

تاريخ النشر: 05/05/2020 - 12:43

غرفة العدل الدولية: رامي مخلوف في الإمارات هاربًا من المحاكمة
أرشيفية
عرب ٤٨/ وكالات

ذكرت غرفة العدل الدولية "غرينكا 37" في بيانٍ رسمي أن رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، موجود في دولة الإمارات، وأنها تنتظر إجراءات قانونية ضد مخلوف وشركاته.

ودعت "غرينكا 37" الإمارات لاحترام التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية وعدم السماح باستخدام أراضيها كملاذ آمن للأشخاص المتهمين بدعم أبشع الجرائم التي عرفها البشر.

وأوضح البيان أن مخلوف نشر علانية مقطعي فيديو مسجلين قال فيهما إن "هل كان يتوقع شخص ما، أن تستهدف الأجهزة الأمنية شركات رامي مخلوف، الذي كان أكبر مؤيد لها، وخادمها الرئيس، وأكبر راعٍ لها خلال الحرب".

واعتبر البيان هذا التصريح اعترافًا واضحا بدعم قطاع استخبارات وأمن الدولة في النظام، وهو قطاع مسؤول عن قائمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها التعذيب المنهجي والإعدام الجماعي للمدنيين.

وأشار البيان إلى أن المحاكمة الأخيرة في ألمانيا تبين أن عجلات العدالة الدولية بدأت أخيرًا في الدوران وأن الأشخاص الذين كانوا جزءا من آلة وحشية دمرت شعبًا بأكمله سيواجهون العدالة.

وأوضح البيان أن "غيرنيكا 37" ستدرس مع شركائها السوريين والدوليين الإجراء القانوني الأنسب ضد رامي مخلوف وشركاته.

وظهر مخلوف، أمس الإثنين، في تسجيل جديد قال فيه إن "الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بدأت باعتقال موظفين بشركاته المختلفة، معتبرًا ذلك زيادة في الضغط عليه لدفع ضرائب تصل لـ 130 مليار ليرة يطالبه بها النظام".

وانتقد مخلوف في تسجيل فيديو سابق النظام وناشد ابن خاله بشار الأسد لتخفيف الضغوط عنه وعن شركته، مشيرًا إلى أنها غير عادلة، مذكرًا بأنه كان من أكبر ممولي حملات النظام الأمنية ضد الشعب السوري.


#بشار الأسد
#رامي مخلوف
#سورية
#الإمارات

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة رئيس حزب "البشير" أحمد هارون بكورونا
إصابة رئيس حزب "البشير" أحمد هارون بكورونا

2020-05-05

فنزويلا تعلن اعتقال أميركيين بتهمة محاولة الإطاحة بمادورو
فنزويلا تعلن اعتقال أميركيين بتهمة محاولة الإطاحة بمادورو

2020-05-05

مستجدات كورونا: الإصابات والوفيات بارتفاع وتنافس عالمي لتطوير لقاح
مستجدات كورونا: الإصابات والوفيات بارتفاع وتنافس عالمي لتطوير لقاح

2020-05-05

الأكثر قراءة

نتنياهو: حققنا نجاحا كبيرا في كبح فيروس كورونا

نتنياهو: حققنا نجاحا كبيرا في كبح فيروس كورونا

2020-05-04
وفيات كورونا ترتفع لـ234 والصحة تعارض رفعا شاملا للتقييدات

وفيات كورونا ترتفع لـ234 والصحة تعارض رفعا شاملا للتقييدات

2020-05-04
الصحة الإسرائيلية: 235 حالة وفاة و16246 إصابة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 235 حالة وفاة و16246 إصابة بكورونا

2020-05-04
المرصد: اعتقال موظفي مخلوف بأوامر روسية

المرصد: اعتقال موظفي مخلوف بأوامر روسية

2020-05-04
التماسات ضد نتنياهو: تأهب لاحتمال شطب العليا بنودا بالاتفاق الائتلافي

التماسات ضد نتنياهو: تأهب لاحتمال شطب العليا بنودا بالاتفاق الائتلافي

2020-05-04