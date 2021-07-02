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لليوم الثامن على التوالي: النظام السوري يحاصر درعا البلد

تاريخ النشر: 02/07/2021 - 20:33

لليوم الثامن على التوالي: النظام السوري يحاصر درعا البلد
من تظاهرة اليوم (ناشطون)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: أحمد دراوشة

يواصل النظام السوري حصاره لحي درعا البلد، في درعا، جنوبي سورية، الذي يقطنه نحو 40 ألف شخص بغية منع وصول المواد الأساسية للسكان هناك، لليوم الثامن على التوالي.

وفي 25 حزيران/يونيو العام الحالي، طالب النظام وداعمته روسيا من سكان درعا البلد والمعارضة المسلحة أن يسلموا جميع الأسلحة الخفيفة التي بحوزتهم والسماح بتفتيش منازلهم.

ورفض مركز المصالحة في درعا وأعيان المنطقة هذا الطلب، لأنه يتعارض مع الاتفاق الذي توصلوا إليه مع النظام بوساطة روسية لتسليم الأسلحة الثقيلة فقط في تموز/ يوليو عام 2018.

وإثر ذلك، عمد نظام الرئيس بشار الأسد إلى فرض حصار كامل على نحو 40 ألف مدني يعيشون في حي درعا البلد، ومنع دخول مواد إنسانية أساسية مثل الأدوية والأغذية والوقود من الدخول إليه.

وأرجع ناشطون من درعا سبب الحصار إلى معارضتهم لوضع صناديق اقتراع في عموم المحافظة خلال "الانتخابات الرئاسية" للنظام.

واحتشد المئات من المدنيين أمام المسجد العمري في درعا البلد عقب صلاة الجمعة، للاحتجاج على هذا الحصار المفروض عليهم من نظام الأسد.

ورفع المتظاهرون لافتات من قبيل "هنا صامدون"، وردّدوا شعارات مناهضة لنظام الأسد.

يشار إلى أن اتفاق التهدئة الذي أبرمه النظام وروسيا مع فصائل المعارضة في درعا وريفها في تموز/ يوليو 2018، نص على سحب الأسلحة الثقيلة وإبقاء الأسلحة المتوسطة والخفيفة في يد فصائل المعارضة، ومنحت سيطرة اسمية فقط للنظام على معظم المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#درعا
#درعا البلد
#الأسد
#سورية

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