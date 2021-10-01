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واشنطن تكشف عن اسم قائد في القاعدة قتلته في سورية

تاريخ النشر: 01/10/2021 - 20:37

واشنطن تكشف عن اسم قائد في القاعدة قتلته في سورية
سيارة أبو أحمد (أ ف ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

كشف الجيش الأميركي، اليوم، الجمعة، أن القائد البارز في تنظيم القاعدة، الذي قتله بغارة جوية في منطقة إدلب في شمال غربيّ سورية، الشهر الماضي، هو سليم أبو أحمد.

واستهدفت غارة بطائرة من دون طيار سيارة على الطريق المؤدّي من إدلب إلى بنش في شمال شرقيّ مركز المحافظة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أفاد بمقتل قياديين "في فصيل مقرب من تنظيم القاعدة".

وأكد الجيش الأميركي وقتها أنه قتل قياديا في تنظيم القاعدة، من دون كشف هويته.

وقال الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية، جون ريغسبي، في بيانٍ، الجمعة، إنّ سليم أبو أحمد "كان مسؤولا عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة العابرة للمنطقة"، وأضاف البيان "لا توجد مؤشرات على سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الضربة".

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" ("النصرة" سابقا) وفصائل معارضة للنظام أقل نفوذا على نصف مساحة إدلب ومحيطها. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريبا من النازحين.

وتتعرض هذه الفصائل لغارات جوية متكررة يشنّها النظام السوري وحليفته روسيا، فضلا عن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

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#سورية
#القاعدة
#النصرة
#تحرير الشام

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