هجوم صاروخي إسرائيلي على ريف دمشق

شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، هجوما بعدد من الصواريخ على منطقة على مشارف العاصمة دمشق، ما أسفر عن بعض الخسائر المادية، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي السوري.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 12:56 من فجر اليوم الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية، مما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق رسمي على الهجوم الجديد، وهو ما جرت عليه العادة عقب كل قصف لأهداف في سورية خلال السنوات الماضية.

وكان جيش النظام السوري أعلن في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على لسان مصدر عسكري تحدث لوكالة "سانا" الرسمية عن "إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية" جراء قصف إسرائيلي تردد صداه في أنحاء العاصمة حسب تقارير إعلامية.

وسبق ذلك مقتل 9 مقاتلين موالين لدمشق منتصف الشهر نفسه، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر بمحافظة حمص

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الغارات في سورية، قائلة إن "هذه العمليات تستهدف منع التمركز العسكرية للفصائل المسلحة الموالية لإيران في الأراضي السورية".