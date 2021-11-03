  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

هجوم صاروخي إسرائيلي على ريف دمشق

تاريخ النشر: 03/11/2021 - 06:27

هجوم صاروخي إسرائيلي على ريف دمشق
غارات استهدفت العاصمة دمشق نهاية أكتوبر (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، هجوما بعدد من الصواريخ على منطقة على مشارف العاصمة دمشق، ما أسفر عن بعض الخسائر المادية، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي السوري.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 12:56 من فجر اليوم الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية، مما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق رسمي على الهجوم الجديد، وهو ما جرت عليه العادة عقب كل قصف لأهداف في سورية خلال السنوات الماضية.

وكان جيش النظام السوري أعلن في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على لسان مصدر عسكري تحدث لوكالة "سانا" الرسمية عن "إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية" جراء قصف إسرائيلي تردد صداه في أنحاء العاصمة حسب تقارير إعلامية.

وسبق ذلك مقتل 9 مقاتلين موالين لدمشق منتصف الشهر نفسه، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر بمحافظة حمص

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الغارات في سورية، قائلة إن "هذه العمليات تستهدف منع التمركز العسكرية للفصائل المسلحة الموالية لإيران في الأراضي السورية".

بودكاست عرب 48

#سورية
#هجوم صاروخي
#عدوان إسرائيلي
#غارات
#ريف دمشق
#منطقة زاكية

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فوز إريك آدامز برئاسة بلدية نيويورك وتقدم المرشح الجمهوري بفرجينيا
فوز إريك آدامز برئاسة بلدية نيويورك وتقدم المرشح الجمهوري بفرجينيا

2021-11-03

"استعدادا لطوارئ محتملة"... الصين تدعو مواطنيها لتخزين احتياجاتهم الغذائية
"استعدادا لطوارئ محتملة"... الصين تدعو مواطنيها لتخزين احتياجاتهم الغذائية

2021-11-02

الانقلاب في السودان: عقبات تعطل جهود الوساطة
الانقلاب في السودان: عقبات تعطل جهود الوساطة

2021-11-02

الأكثر قراءة

وفاة الفنان السوري صباح فخري

وفاة الفنان السوري صباح فخري

2021-11-02
إسرائيل تكتشف مخزن ذخيرة سوري ضخم في الجولان المحتل

إسرائيل تكتشف مخزن ذخيرة سوري ضخم في الجولان المحتل

2021-11-02
تطورات في ملف جريمة قتل ميسر عثمان من حيفا

تطورات في ملف جريمة قتل ميسر عثمان من حيفا

2021-11-02
العائلات المقدسية في الشيخ جراح ترفض مقترح

العائلات المقدسية في الشيخ جراح ترفض مقترح "التسوية"

2021-11-02
تحذيرات من التوقيع على مقترح التسوية بالشيخ جراح

تحذيرات من التوقيع على مقترح التسوية بالشيخ جراح

2021-11-02