سوريّة: مقتل مدنييْن في قصف روسيّ على إدلب

قتل مدنيان في قصف جوي روسي على قرية تلتيتا بريف إدلب الواقعة ضمن منطقة "خفض التصعيد" شمالي سورية.

وأفاد مرصد "تعقب حركة الطيران" التابع للمعارضة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، بأن "القصف نفذته طائرة روسية أقلعت من مطار حميميم بريف اللاذقية غربي سورية".

من جانبها، قالت مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) للأناضول إن مدنيين اثنين قتلا في القصف على قرية تلتيتا، فيما لم ترد معلومات عن وجود جرحى جراء القصف المذكور.

وفي تقرير سابق، ذكرت شبكة حقوق الإنسان السورية "SNHR"، أن هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، أسفرت عن مقتل 843 مدنيا على الأقل خلال الفترة من 26 أبريل/نيسان إلى 19 آب/ أغسطس 2021.

وفي أيار/ مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 آذار/ مارس 2020.