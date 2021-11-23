"سانا": هجوم بـ5 صواريخ على قاعدة أميركية شرقي سورية

تعرضت قاعدة أميركية في الحسكة شمال شرقي سورية، اليوم الثلاثاء، لقصف بـ5 قذائف صاروخية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام السوري.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصادر محلية، أن 5 صواريخ استهدفت مطار "خراب جيز"، الذي تتخذه القوات الأميركية مقرا لها في منطقة "تل كوجر" بريف الحسكة.

وأفادت بأنه فور استهداف القاعدة شهدت المنطقة تحليقا مكثفا لطائرات مروحية وحربية تابعة للقوات الأميركية.

ولم تورد الوكالة تفاصيل بشأن خسائر بشرية ولا أضرار مادية، كما لم تصدر على الفور إفادة رسمية من الجانب الأميركي.

ولفتت إلى أن هجمات صاروخية استهدفت، خلال الشهرين الماضيين، قواعد أميركية، في حقلَي العمر النفطي وكونيكو للغاز بالريف الشرقي لدير الزور وخراب الجير بريف الحسكة.