الأمم المتحدة: أكثر من 14 مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية

يحتاج 14,6 مليون شخص في سورية إلى مساعدات إنسانية خلال العام الحالي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، الخميس، في معدّل قياسيٍّ، بعد أكثر من عقد على اندلاع نزاع مدمر في البلاد.

وبحسب تقرير نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ارتفع عدد من يحتاجون إلى مساعدات من 13,4 مليونًا خلال العام الماضي إلى 14,6 مليونا حاليًا.

وقال نائب المنسق الإقليمي لسورية في مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، مارك كاتس، في تغريدة "المعاناة في سورية في أعلى مستوياتها منذ بدء الأزمة".

وأضاف "تصل (مساعدات) الأمم المتحدة وشركاؤها إلى 7 ملايين شخص في كل شهر، لكن ثمّة حاجة إلى مزيد من الدعم".

وتشهد سورية نزاعًا داميًا منذ العام 2011، تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتيّة، وأدّى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

وأنهكت سنوات الحرب الاقتصاد ومقدّراته، بينما تتضاءل تدريجًا قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الرئيسية على وقع تدهور سعر صرف الليرة السورية. وبات غالبية السوريين تحت خط الفقر.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 76 في المئة من الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، بزيادة قدرها عشرة في المئة عن العام الماضي.

ويشكل النازحون داخل سورية 37 في المئة من الأشخاص، الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بحسب التقرير.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنّ السكان الذين لم ينزحوا أو عادوا إلى مناطقهم قبل كانون الثاني/يناير 2021، أصبحوا أيضًا غير قادرين بشكل متزايد على تلبية احتياجاتهم الأساسية. ورأى في ذلك "مؤشرًا" على اتساع نطاق الأزمة.

في العام 2021، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 9,2 ملايين شخص من الأكثر ضعفًا احتاجوا للمساعدة، وهو ما يشكل "زيادة بنسبة 44 في المئة" مقارنة مع العام السابق. ويسلّط ذلك "الضوء على الانعكاس الكبير للتدهور الاقتصادي على شرائح من السكان، ممن كانوا أقلّ تأثرًا بشكل مباشر بالأعمال العدائية والنزوح".