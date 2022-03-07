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قصف إسرائيلي على جنوب سورية

تاريخ النشر: 07/03/2022 - 06:29

قصف إسرائيلي على جنوب سورية
خامس قصف منذ شباط (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

استهدف قصف إسرائيلي فجر اليوم الإثنين، المنطقة الجنوبية في سورية في خامس قصف إسرائيلي على البلاد منذ شهر شباط/فبراير الماضي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وقالت سانا إن وسائط الدفاع الجوي تصدت "لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية" دون الإشارة للأضرار التي نجمت عن القصف.

ونشرت سانا عبر قناتها الرسمية على تلغرام صورا تظهر "صواريخ دفاع جوي في سماء دمشق"، وسمع مراسلو الوكالة في العاصمة أصوات الانفجارات بوضوح.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سورية التي طالت مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله ، لكن وتيرتها باتت متسارعة في الأسابيع الأخيرة.

وقتل ستة مسلحين بينهم عناصر في جيش النظام السوري، في 24 شباط/فبراير في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في محيط العاصمة دمشق.

وخلال شهر شباط/فبراير لوحده، سجلت أربع هجمات جوية إسرائيلية داخل سورية.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سورية، لكنها تكرر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سورية نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

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#غرات إسرائيلية
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