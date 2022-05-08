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سورية: أكثر من 9 ملايين طفل بحاجة لمساعدات إنسانية

تاريخ النشر: 08/05/2022 - 19:08

سورية: أكثر من 9 ملايين طفل بحاجة لمساعدات إنسانية
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

قالت الأمم المتحدة اليوم، الأحد، إن 9,3 ملايين طفل سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهم رقم قياسي منذ بدء النزاع في العام 2011.

وأفادت المديرة الإقليمية ليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أديل خضر، في بيان "لا يزال ملايين الأطفال يعيشون بالخوف، وعدم اليقين والعوز في سورية والدول المجاورة".

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن المنظمة الأممية، "يحتاج أكثر من 6,5 ملايين طفل في سورية إلى المساعدة" و"يعتمد نحو 2,8 مليون طفل سوري على المساعدات في الدول المجاورة".

وقالت المسؤولة الأممية إن "العديد من العائلات تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتها".

وأضافت "أسعار المواد الأساسية ومنها الغذاء ترتفع بشكل كبير، يعود ذلك جزئيا إلى الأزمة في أوكرانيا".

وأعربت يونيسف عن أسفها لانخفاض التمويل الدولي، مؤكدةً أنها تلقت "أقل من نصف الأموال اللازمة هذا العام".

وأكدت المنظمة أنها "بحاجة ماسة إلى 20 مليون دولار (نحو 19 مليون يورو) لعملياتها عبر الحدود، "وهي الوسيلة الوحيدة لبقاء نحو مليون طفل في شمال غرب سورية على قيد الحياة"، وهي منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

وتمر المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة بشكل رئيسي عبر الحدود بين تركيا وسورية، بموجب تفويض خاص من الأمم المتحدة يجعل من الممكن تجنّب أي ترخيص من نظام الرئيس بشار الأسد.

وذكّرت يونيسف أن "الأزمة في سورية لم تنته بعد"، مشيرة إلى أن 13 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا منذ 2011، من بينهم 213 "خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022".

ولقي نحو نصف مليون شخص حتفهم منذ بدء النزاع في سورية في 2011، الذي تسبب بأكبر نزوح للسكان منذ الحرب العالمية الثانية.

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#سورية
#الأمم المتحدة
#أطفال سورية

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