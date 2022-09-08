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سورية: 10 قتلى على الأقل في انهيار مبنى

تاريخ النشر: 07/09/2022 - 23:59

سورية: 10 قتلى على الأقل في انهيار مبنى
من مكان انهيار المبنى (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي 10 أشخاص، على الأقل، مصارعهم إثر انهيار مبنى بمدينة حلب شمال سورية؛ حسب ما أعلنت سلطات النظام السوري الأربعاء.

وأفادت وكالة "سانا" التابعة للنظام، أن "عدد الوفيات من جراء انهيار مبنى مخالف بحي الفردوس في حلب ارتفع إلى 10 بعد انتشال جثث 6 نساء و3 أطفال ورجل، بينما جرى إنقاذ طفل وامرأة من تحت الأنقاض ونقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج".

ونقلت "سانا" عن قائد في شرطة النظام أنّ "البناء مؤلّف من خمسة طوابق وانهار بالكامل" مشيرا إلى أنّ "فرق الدفاع المدني والإطفاء والصحة ومجلس مدينة حلب بدأوا بإجلاء السكّان من الأبنية المجاورة وإزالة الأنقاض".

وبحسب رئيس مجلس مدينة حلب، معد مدلجي، فإنّ "سبب انهيار البناء عدم وجود أسس هندسية"، مؤكّداً أنّه "مبنى ضمن منطقة مخالفات تعرّضت للدمار" خلال المعارك التي شهدتها المنطقة أثناء الحرب بين قوات النظام وفصائل معارضة له.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ "الحيّ تعرّض لقصف سابق بالبراميل المتفجّرة والصواريخ" خلال الحرب.

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#سورية
#حلب
#انهيار مبنى

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