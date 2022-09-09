سورية: مطار حلب يستأنف عمله عقب العدوان الإسرائيلي

استأنف مطار حلب الدولي في سورية، عمله اعتبارا من اليوم، الجمعة، وذلك عقب العدوان الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء الماضي؛ وفقا لوكالة الأنباء "سانا" التابعة للنظام.

وذكرت وزارة النقل التابعة للنظام، أن "حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي قد استؤنفت اعتبارا من اليوم الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلي".

وأضافت أن "كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع الشركات الوطنية قامت بإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار ليل الثلاثاء الماضي".

ودعت في بيانها، النواقل الجوية المشغلة عبر المطار لإعادة برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة اعتبارا من اليوم، لافتة إلى أن المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة المسافرين وشركات الطيران على مدار الساعة.

ومما يذكر أن عدوانا إسرائيليا استهدف مطار حلب الدولي شمال غرب سورية، مساء الثلاثاء، وهو الثاني الذي يستهدف المطار نفسه خلال أيام.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري ("سانا") حينها، أن "العدوان الإسرائيلي تسبب بخروج مهبط مطار حلب عن الخدمة".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرجا للطيران في مطار حلب الدولي ومستودعات في محيطه بأربعة صواريخ"، لافتا إلى أن القصف "أدى إلى اندلاع النيران وانفجارات يرجح أنها لشحنة صواريخ إيرانية".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في وقت سابق، أن القصف الإسرائيلي سواء في دمشق أو حلب جاء لإحباط محاولات نقل شحنات لأدوات تستخدم لتطوير دقة الصواريخ إلى الأراضي السورية، بالإضافة إلى رادارات وأنظمة هبوط آلي تستخدم لتوجيه الطائرات التي تقترب من الهبوط في مدرجات المطار.

وأضافت القناة أن القصف الذي استهدف "تعطيل قدرة الطائرات على الهبوط" في المطارات السورية، خصوصا في المدرجات التي تستخدمها طائرات الشحن، مثّل رسالة إسرائيلية للنظام السوري مفادها أنه "من غير المقبول على إسرائيل أن تواصل الطائرات التي تنقل معدات عسكرية في الهبوط" بالمطارات السورية.