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تركيا: لاجئون سوريون يستعدون لتشكيل قافلة للوصول للاتحاد الأوروبي

تاريخ النشر: 11/09/2022 - 11:00

تركيا: لاجئون سوريون يستعدون لتشكيل قافلة للوصول للاتحاد الأوروبي
صورة أرشيفية لوصول لاجئين سوريين إلى تركيا (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

يعمل لاجئون سوريون في تركيا على تشكيل قافلة للوصول إلى الاتحاد الأوروبي على ما أعلن منظمون، السبت.

ويجري العمل على وضع الخطط لهذه القافلة عبر قناة أنشئت على تيليغرام تم إعدادها قبل ستة أيام ويتابعها ما يقرب من 70 ألف شخص. ويدعو المنظمون الناس إلى إحضار أكياس نوم وخيام وسترات نجاة ومياه وأطعمة معلبة وأدوات إسعاف أولية.

وقال أحد المنظمين وهو لاجئ يبلغ من العمر 46 عاما طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس "سنعلن عن ذلك عندما يحين وقت الانطلاق".

يقول المنظمون إن القافلة سيتم تقسيمها إلى مجموعات تضم كل واحدة منها 50 شخصا بقيادة مشرف. وجاء في رسالة نشرها أحد المسؤولين عن هذه القناة على تيليغرام "نحن في تركيا منذ 10 سنوات. نحن محميون.. لكن الدول الغربية يجب أن تشارك في العبء".

وهناك 3,7 ملايين لاجئ سوري يعيشون رسميا في تركيا. وأدت الحرب الأهلية في سورية إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص وإجبار حوالي نصف سكان البلاد على ترك منازلهم.

ويخشى العديد من اللاجئين السوريين في تركيا أن تتم إعادتهم إلى بلادهم، خاصة بعد التحول الأخير في موقف تركيا من دمشق. وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يستعد لإعادة مليون لاجئ سوري على أساس طوعي.

في شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2020، توجه عشرات آلاف المهاجرين إلى الحدود البرية بين تركيا واليونان بعد تهديد أردوغان بإبقاء الحدود مع أوروبا مفتوحة.

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#اللاجئون السوريون
#السوريون في تركيا

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