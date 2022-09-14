الأمم المتحدة: الاستهداف الإسرائيلي لمطار دمشق في حزيران عطل وصول المساعدات لأسبوعين

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة في سورية، اليوم الأربعاء، إن هجوما إسرائيليا على مطار دمشق الدولي في حزيران/ يونيو تسبب في تعطيل وصول مساعدات المنظمة للمحتاجين من السوريين حوالي أسبوعين.

وقالت المفوضة لين ولتشمان، في حديث للصحافيين في جنيف، إن الضربة الجوية "أدت إلى تعرض البنية التحتية لأضرار بالغة وتسببت في إغلاق المطار لمدة تقترب من أسبوعين أو 13 يوما".

وشددت على أن هذا "يعني تعليق تسليم الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية بالغة الأهمية".

وفي 10 حزيران/ يونيو الماضي، نفذت إسرائيل قصفا صاروخيا من اتجاه الجولان المحتل، مستهدفا بعض النقاط جنوب العاصمة دمشق، بينها مطار دمشق الدولي، وذلك باستهداف البنية التحتية للمطار، منها مبنى الصالة الثانية، الأمر الذي تسبب بخروج مهابط الطائرات عن الخدمة، الأمر الذي أدى إلى تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة وتحويلها إلى مطاري حلب واللاذقية.

وشنت إسرائيل مئات الغارات والقصف الصاروخي على سورية منذ منتصف مارس/آذار 2011، وتعرضت بعض مباني المطار لقصف صاروخي خلال السنوات الماضية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتضرر فيها مطار دمشق الدولي بشكل يخرجه عن الخدمة.