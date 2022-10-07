الجيش الأميركي يعلن عن قتل عدد من قادة داعش في سورية

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية عن قتل عدد من قادة تنظيم "داعش" في سورية خلال عملية إنزال وبضربة جوية، ليل الأربعاء والخميس.

وصرحت القوات الأميركية أنها قتلت، ليل الأربعاء والخميس، قياديا كبيرا في داعش خلال عملية إنزال في شمال شرق سورية. وأكدت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سينتكوم) في بيان أن العملية استهدفت راكان وحيد الشمري.

وجاء في التفاصيل أنه وقعت العملية في قرية ملوك في ريف مدينة القامشلي، وهي إحدى القرى القليلة الواقعة تحت سيطرة مجموعات تابعة للنظام في محافظة الحسكة التي يسيطر على أغلبها مقاتلون أكراد وتنتشر فيها قوات التحالف.

وهذه أول مرة تنفذ القوات الأميركية عملية في قرية خاضعة لنفوذ النظام السوري، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

راكان وحيد الشمري

وينتشر مئات العسكريين الأميركيين ضمن تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد "الجهاديين" ويواصل القتال مع حلفائه من "قوات سورية الديمقراطية" ضد خلايا نائمة لتنظيم داعش.

وصرحت سينتكوم أنه "شنت القوات الأميركية، مساء الأربعاء، غارة بطائرة مروحية قرب القامشلي استهدفت راكان وحيد الشمري المسؤول في 'تنظيم الدولة الإسلامية' المعروف بتسهيل تهريب الأسلحة والنقل السري للمقاتلين".

وأضاف الجيش الأميركي أن "الشخص المستهدف قُتل وأصيب أحد مرافقيه واعتقل اثنان آخران" بدون أن تحدد جنسياتهم. وبحسب المصدر ذاته، لم يقتل أو يجرح أي عسكري أميركي كما لم تسجل خسائر في صفوف المدنيين.

وفي دمشق، أفاد التلفزيون الرسمي السوري عن عملية نفذتها قوات الاحتلال الأميركي قتل فيها شخص، ولم يورد مزيدا من التفاصيل.

وتشن القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بين حين وآخر عمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش.

وقال أحد سكان قرية ملوك لوكالة "فرانس برس" إن ثلاث مروحيات أميركية شاركت في العملية بين الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى الرابعة فجرا، رافقتها ثلاث ناقلات جند انتشرت عند أطراف القرية.

وأضاف أنهم "نادوا بمكبرات الصوت على الأهالي للزوم منازلهم، قبل أن يدهموا أحد المنازل".

كما نفذ الجيش الأميركي غارة جوية في سورية، الخميس، أسفرت عن مقتل إثنين من كبار عناصر داعش، بحسب بيان صادر عن القيادة الأميركية في الشرق الأوسط (سينتكوم).

وقالت سينتكوم في البيان إن "القوات الأميركية نفذت بنجاح ضربة في شمال سورية أسفرت عن مقتل كل من أبو هشوم الأموي (...) ومسؤول كبير آخر في تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال الجنرال مايكل كوريلا الذي يرأس سينتكوم إن "هذه الضربة ستضعف قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على زعزعة استقرار المنطقة وضرب قواتنا وشركائنا".

كما أكد الجيش الأميركي أنه "لم يسقط قتلى أو جرحى مدنيون خلال هذه العملية"، وفقا للمعلومات المتوافرة لديه.

ومنذ العام 2014، يشن "التحالف الدولي" في العراق وسورية حملة ضد تنظيم داعش تُوجت في آذار/ مارس 2019 بإعلان قوات سورية الديمقراطية المدعومة أميركيا وعلى رأسها المقاتلون الأكراد، القضاء على دولة داعش بعد انتهاء آخر المعارك ضد التنظيم في قرية الباغوز الحدودية مع العراق.

وبعد القضاء على دولة داعش، انكفأ مقاتلو التنظيم في سورية بشكل رئيسي إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور عند الحدود مع العراق، كما يتوارى كثر في قرى ومناطق مختلفة.

ومذاك، يلاحق التحالف الدولي قياديي التنظيم وينفذ عمليات لاعتقالهم إن كان في دير الزور والحسكة شرقا أو في مناطق أخرى في شمالي سورية وشمالي غربها.

واعتقلت القوات الأميركية قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزهما زعيما داعش، أبو بكر البغدادي، في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ثم أبو إبراهيم القرشي في شباط/ فبراير الماضي، في مخبأهما بمحافظة إدلب (شمالي غرب سورية).

وفي تموز/يوليو، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم داعش في سورية، ماهر العكال، في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية، ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز" في التنظيم.