الكوليرا تتفشى في أنحاء سورية

تواصل الكوليرا انتشارها بشكل متسارع في جميع محافظات سورية، وسط ضعف في البنية التحتية الصحية.

وتسود مخاوف من انتقال المرض إلى الدول المجاورة لسورية، مع ازدياد حالات الإصابة بشكل يومي، وعدم وجود حلول للقضاء عليه.

وبحسب أرقام وحدة تنسيق الدعم "ACU"، بلغ عدد الإصابات المشتبه بها في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام شمالي وشرقي سورية 21483 حالة، والحالات المؤكدة 365، فيما بلغ عدد الوفيات 34 حالة، وذلك حتى 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

أما في مناطق سيطرة النظام السوري، فقد أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام على منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 942 حالة والوفيات 44 وذلك حتى 22 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأفاد مدير برنامج اللقاح بوحدة تنسيق الدعم "ACU"، محمد سالم، بأن المرض انتشر في جميع محافظات سورية، ولم يعد هناك منطقة خالية منها، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشار سالم إلى أنه من المتوقع مع قرب موسم هطول الأمطار أن تزداد عدد الإصابات بشكل كبير، بسبب فيضان المياه في مجاري الصرف الصحي الذي ينجم عن الأمطار، وارتفاع احتمال تسربها إلى مياه الشرب، وسيبقى الأمر كذلك حتى يحل البرد الشديد.

وأكد سالم أن الاستجابة حتى الآن ضعيفة وليست على مستوى الوباء وخطورته، ويجب تسريع وتيرة الاستجابة ومساعدة الناس الأفقر والمحرومين غير القادرين على الوصول للخدمات الصحية.

ولفت سالم إلى أن الأمر خطير ويجب على الجهات الدولية أن تتحمل مسؤولياتها لحماية أرواح السوريين، كما أن هذا المرض لن يبقى محصورا في سورية وقد ينتقل إلى دول الجوار.

وحذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن الكوليرا يتفشى بشكل سريع في جميع أنحاء سورية، مطالبة بـ34.4 مليون دولار لخطة استجابة مدتها 3 أشهر.

يشار إلى أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في 19 من الشهر الجاري، عن وجود "انتشار واسع للكوليرا في البلاد، معظمه لدى ​النازحين السوريين​".

وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلنت الوزارة تسجيل أول إصابة بالكوليرا في البلاد منذ عام 1993، وذلك في محافظة عكار.

والكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه ويسبب إسهالًا حادًّا يهدد حياة المريض إذا لم يخضع للعلاج.