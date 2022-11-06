قتلى وجرحى في قصف لقوات النظام على ريف إدلب

أدى قصف صاروخي شنته قوات النظام السوري صباح اليوم الأحد، على محافظة إدلب، إلى مقتل وإصابة عددا من النازحين السوريين.

وأوقع القصف الذي استهدف مخيمات كفر جالس بريف إدلب، قتلى وجرحى من النازحين السوريين.

وأمس السبت، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة محيط قرية كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية محيط بلدة معارة النعسان.

وفي السياق، قصفت قوات النظام المتمركزة في المناطق المجاورة بقذائف المدفعية الثقيلة محيط قرية كفرنوران بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أشار إلى أن منطقة ريف حلب الغربي شهد قصفا مدفعيا نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” استهدف ناحية جورين بريف حماة الشمالي الغربي.

على صعيد متصل، استهدفت قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة، خطوط إمداد للفصائل في محيط قرية الشيخ سنديان ومحيط قرية غانية بريف جسر الشغور الغربي ومحور كبانة بجبل الأكراد شمالي اللاذقية.

كما قصفت قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة، قرى سفوهن والفطيرة وفليفل والبارة وحرش بينين بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.