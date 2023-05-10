سورية: مقتل ضابط إثر انفجار مركبة داخل قسم شرطة

تشهد دمشق بين فترة وأخرى انفجار عبوات ناسفة موضوعة في سيارات مدنية أو عسكرية، من دون أن تتضح الخلفية أو الأسباب أو الجهة المسؤولة عنها. وغالبا ما تكون مرتبطة وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان

قُتل ضابط برتبة مقدم من قيادة شرطة النظام في دمشق وأصيب أربعة عناصر آخرين بجروح اليوم، الأربعاء، إثر انفجار مركبة داخل مركز عملهم؛ حسبما أعلنت وزارة داخلية النظام، من دون أن تتضح ملابسات الانفجار.

وأفادت وزارة داخلية النظام في حسابها على تطبيق "تلغرام" عن مقتل مقدم من قيادة شرطة دمشق إثر انفجار مركبة في قسم شرطة برزة، على أن يشيّع إلى مثواه الأخير في محافظة السويداء.

وكانت الوزارة قد أوردت في بيان سابق إصابة الضابط وأربعة من عناصر قسم شرطة برزة بجروح متفاوتة بسبب الانفجار، لافتة إلى أنّ "التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة".

وتشهد دمشق بين فترة وأخرى انفجار عبوات ناسفة موضوعة في سيارات مدنية أو عسكرية، من دون أن تتضح الخلفية أو الأسباب أو الجهة المسؤولة عنها. وغالبا ما تكون مرتبطة وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان بخلافات شخصية أو تصفية حسابات.

وفي الثاني من نيسان/أبريل، انفجرت عبوة موضوعة في سيارة مدنية في حي المزة، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي حينها.

وتشهد سورية منذ العام 2011 نزاعا داميا، تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وبدمار واسع في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.