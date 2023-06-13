الأمم المتحدة تخفض مساعداتها الغذائية إلى سورية بنحو النصف

نقل البيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في سورية، كين كروسلي، قوله "بدلا من زيادة المساعدات أو حتى الإبقاء على نفس السوية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة نحن نواجه مشهدا قاتما".

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنها مضطرة لخفض مساعداتها الغذائية للسوريين بنحو النصف بسبب نقص التمويل.

وجاء في بيان لبرنامج الأغذية العالمي "تجبر أزمة التمويل غير المسبوقة في سورية برنامج الأغذية العالمي على تخفيض مساعداته لحوالي 2.5 مليون شخص من حوالي 5.5 مليون يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الوكالة لاحتياجاتهم الأساسية من الغذاء".

وتابع البيان "بعد استنفاذ جميع الخيارات في ظل الموارد المحدودة للغاية، قرر برنامج الأغذية العالمي إعطاء الأولوية لـ3 ملايين سوري غير قادرين على البقاء من أسبوع إلى آخر دون مساعدة غذائية بدلا من مواصلة المساعدة لـ5.5 ملايين شخص ونفاد المساعدات الغذائية تماما بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2023".

ونقل البيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في سورية، كين كروسلي، قوله "بدلا من زيادة المساعدات أو حتى الإبقاء على نفس السوية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة نحن نواجه مشهدا قاتما يتمثل في انتزاع المساعدات من الناس في وقت هم في أشد الحاجة إليها".

يأتي الإعلان عشية المؤتمر السابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل حول "دعم مستقبل سورية والمنطقة".