سورية: "90% تحت خط الفقر وأكثر من 15 مليون بحاجة إلى مساعدات"

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "يعيش ما يقارب 90% من السوريين اليوم تحت خط الفقر، ويحتاج أكثر من 15 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وهو توجه ظلّ ثابتا في السنوات الماضية".

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن أكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وقالت في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم، إن "المجتمع السوري يواجه، إلى جانب تداعيات الصراع والزلزال الأخير، التضخم الجامح والانكماش الاقتصادي وانهيار خدمات الصحة العامة ودمار المنازل وخطر تعطل البنى التحتية الحيوية".

وأضاف البيان "يعيش ما يقارب 90% من السوريين اليوم تحت خط الفقر، ويحتاج أكثر من 15 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وهو توجه ظلّ ثابتا في السنوات الماضية".

واعتبر أن خطر انهيار البنى التحتية الحيوية في سورية "يشكل مدعاة قلق داهم".

ولفت إلى أن "التدابير التقييدية والعقوبات الدولية أعاقت استيراد قطع الغيار اللازمة لصيانة البنى التحتية الحيوية في المدن الرئيسية، وهو السبب الذي يدفع اللجنة الدولية إلى أن تواصل الدعوة إلى إدراج استثناءات مُحدّدة الإطار ومستدامة في نُظم العقوبات التي لا تتضمن بعد مثل هذه الاستثناءات".

وأشارت إلى أن معظم محطات تكرير المياه تضررت وباتت تعمل بقدرات متدنية "وهو ما أدى إلى تدنٍ مقلق لإمكانيات الوصول إلى مياه صالحة للشرب في عدة مناطق بسورية".

وكابدت المجتمعات المحلية في سورية نزاعا مسلحا منذ أكثر من 12 عاما وزلزالا مدمرا ضرب البلاد في بداية العام الحالي وتسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية، وفق بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر.