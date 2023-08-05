سورية: 3 قتلى بينهم امرأة وطفل في غارة روسية غرب إدلب

أسفرت غارات جوية روسية على غرب إدلب عن مقتل 3 أشخاص بينهم امرأة وطفل، بالإضافة إلى إصابة 6 أشخاص آخرين.

من المكان (Gettyimages)

قُتل ثلاثة مدنيين على الأقل وأصيب ستة آخرون بجروح في غارات جوية روسية على ضواحي مدينة إدلب بشمال غرب سورية السبت، على ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد "غارات جوية روسية صباح اليوم" على غرب إدلب أوقعت ثلاثة قتلى "من أفراد عائلة واحدة بينهم سيدة وطفل و6 جرحى"، مضيفا أن فرق الإنقاذ تعمل على انتشالهم من تحت الأنقاض.

وأوضح المرصد أن أربع ضربات استهدفت المنطقة التي توجد فيها قواعد لفصائل مسلحة.

وأودى النزاع في سورية منذ اندلاعه عام 2011 بأكثر من نصف مليون شخص.

وتمكنت حكومة رئيس النظام بشار الأسد بدعم روسي وإيراني من استعادة مساحات كبيرة من المناطق التي سيطرت عليها فصائل مسلحة في بداية النزاع.

غير أن مناطق عدة لا تزال خارج سيطرة النظام بينها تلك الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال البلاد، ونحو نصف محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، إضافة إلى مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال وشمال شرق البلاد.

ولا يزال وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه برعاية تركيا في 2020 صامدا، رغم اشتباكات متقطعة.

لكن سُجل في حزيران/يونيو ارتفاع في وتيرة أعمال العنف.

وأدت غارات جوية روسية على محافظة إدلب في 25 حزيران/يونيو إلى مقتل 13 شخصا في هجوم قال المرصد آنذاك إنه الأكثر دموية هذا العام.

وكان تسعة مدنيين على الأقل بينهم طفلان من بين القتلى. وقضى ستة منهم في ضربة على سوق الخضار الشعبي في جسر الشغور.